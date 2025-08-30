Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kempten
Icon Pfeil nach unten

Zehn Jahre Höfats: Als Allgäuer das Feuer neu erfanden

Allgäuer Firma

Zehn Jahre Höfats: Als Allgäuer das Feuer neu erfanden

Höfats aus Kempten bändigt seit zehn Jahren Flammen in Design-betonten Produkten. Wie sich das Startup etablierte – und welche Rolle Superkräfte dabei spielten.
Von Bastian Hörmann
    • |
    • |
    • |
    Gründer Thomas Kaiser (vorne mit grünem Hemd) entwickelt mit seinem Team Produkte, die Menschen wieder ans Feuer holen. Die Designs von Höfats haben in den vergangenen zehn Jahren zahlreiche Preise gewonnen.
    Gründer Thomas Kaiser (vorne mit grünem Hemd) entwickelt mit seinem Team Produkte, die Menschen wieder ans Feuer holen. Die Designs von Höfats haben in den vergangenen zehn Jahren zahlreiche Preise gewonnen. Foto: Martina Diemand

    Gemeinsam ins Feuer zu schauen - das macht etwas mit Menschen. Das Gefühl, das sich dabei einstellt: Darauf hat Thomas Kaiser (38) in den vergangenen zehn Jahren ein Unternehmen aufgebaut. „Höfats“ aus Kempten entwickelt Feuerkörbe, -schalen und Grills. Funktionell. Und stylisch. „Ich konnte es nicht fassen, dass die Nische Feuer von noch keiner Marke besetzt war“, sagt Kaiser heute im Rückblick.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden