Sachbeschädigung in Kempten: Unbekannte zerkratzen mehrere Autos in der ganzen Stadt

Gleich mehrere Autos zerkratzt haben Unbekannte am Wochenende in Kempten. Dadurch entstand laut Polizei ein Sachschaden von über 7.000 Euro.

Autos in Kempten an der Stadtmauer zerkratzt

Die Vorfälle, bei denen es sich um Sachbeschädigung handelt, passierten demnach in der Zeit von Samstagmittag bis Sonntagmittag. Der Polizei zufolge zerkratze eine bislang unbekannte Täterschaft erst mehrere geparkte Autos an der Stadtmauer. Der Gesamtschaden beläuft sich hier bislang auf ca. 6.000 Euro.

Wagen in der Straße Alte Bleiche beschädigt

Am Sonntag passierte dann in Kempten ein ähnlicher Vorfall in der Zeit von 01:00 Uhr bis 10:00 Uhr in der Straße Alte Bleiche. Dort wurde ebenfalls ein Auto zerkratzt. Dadurch entstand ein Schaden von ca. 1.500 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu den Sachbeschädigungen haben, bittet die Polizei, sich bei der Polizeiinspektion Kempten unter der Telefonnummer 0831 9909 0 zu melden.

