18 neue Eigentumswohnungen am Krankenhausareal in Marktoberdorf: Größe, Preise und alle Infos

Wohnprojekt in Marktoberdorf

Wohnen auf dem früheren Klinikgelände: Das steckt hinter dem Großbauprojekt „Hochwiespark“

Ab Herbst 2026 soll auf dem ehemaligen Krankenhausareal in Marktoberdorf gebaut werden. Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell über Wohnungspreise und Zeitplan.
Von Stefanie Gronostay
    Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell äußert sich zum neuen Bauprojekt auf dem ehemaligen Krankenhausgelände in Marktoberdorf. Ab Herbst 2026 sollen dort 18 Eigentumswohnungen entstehen.
    Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell äußert sich zum neuen Bauprojekt auf dem ehemaligen Krankenhausgelände in Marktoberdorf. Ab Herbst 2026 sollen dort 18 Eigentumswohnungen entstehen. Foto: BSG Allgäu, Wolfgang Hell

    Auf dem ehemaligen Krankenhausgelände in Marktoberdorf soll ab Herbst 2026 gebaut werden. Diese Nachricht sorgte vor einigen Wochen für Aufsehen. Denn über acht Jahre blieb das Gelände unbebaut. Doch was entsteht nun im neuen Baugebiet „Hochwiespark - Wohnen südlich der Buchel“? Wie teuer sind dort die Wohnungen? Und was ist langfristig geplant? Nachgefragt bei Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell, der sagt: „Wenn dort schon kein Krankenhaus mehr ist, dann sollen die Menschen dort wenigstens wohnen können.“

