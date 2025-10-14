Wohnen auf dem früheren Klinikgelände: Das steckt hinter dem Großbauprojekt „Hochwiespark“

Auf dem ehemaligen Krankenhausgelände in Marktoberdorf soll ab Herbst 2026 gebaut werden. Diese Nachricht sorgte vor einigen Wochen für Aufsehen. Denn über acht Jahre blieb das Gelände unbebaut. Doch was entsteht nun im neuen Baugebiet „Hochwiespark - Wohnen südlich der Buchel“? Wie teuer sind dort die Wohnungen? Und was ist langfristig geplant? Nachgefragt bei Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell, der sagt: „Wenn dort schon kein Krankenhaus mehr ist, dann sollen die Menschen dort wenigstens wohnen können.“
Wohnprojekt in Marktoberdorf
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden