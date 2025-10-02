Musiker spielen auf der „Oidn Wiesn“

Für die Musikkapelle Bertoldshofen war es ein ganz besonderer Tag. Kürzlich fuhren über 40 Musikantinnen und Musikanten mit dem Bus in Richtung München zum Oktoberfest. Für die Mitglieder der Musikkapelle stand dort jedoch nicht das Feiern im Mittelpunkt, sondern musikalische Auftritte. Zuerst gab eine kleine Besetzung im Biergarten des Zeltes „Boandlkramerei“ ein einstündiges Konzert zum Besten.

Am Nachmittag standen für die ganze Kapelle zwei Auftritte im Festzelt „Tradition“ auf dem Plan. Dabei wurde dem Publikum traditionelle Blasmusik präsentiert. Abwechselnd zur Blasmusik traten die Trachtengruppe und Geiselschnalzer des Huosigaues (östlicher Pfaffenwinkel) auf. Im Ganzen wurde dem Publikum die Vielfalt der Allgäuer und bayerischen Traditionen bestens vermittelt. Den Musikantinnen und Musikanten wird dieser besondere Tag und die Auftritte noch lange in bester Erinnerung bleiben.

Dieser Inhalt wurde von der Redaktion nicht bearbeitet Hier veröffentlichen wir Berichte, die uns Vereine, Schulen, Kindergärten und andere Organisationen über das Allgäuer Vereineportal eingereicht haben. Sie können sich mit selbst beigesteuerten Texten und Bildern öffentlichkeitswirksam präsentieren.

Wir achten zwar auf Fehler in diesen Inhalten. Wir verändern die Texte aber sonst nur in Ausnahmefällen. Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann – in der Zeitung und online. Mit dem neuen Angebot wollen wir Ihnen noch mehr Service bieten. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!