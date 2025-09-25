Icon Menü
AfD-Demo in Marktoberdorf: Protest gegen Windkraft und Vorbereitungen zur Kommunalwahl

Gegen Windräder

AfD-Demo in Marktoberdorf: "Wollen etablierten Parteien das Fürchten vor der Kommunalwahl lehren“

Die AfD Ostallgäu/Kaufbeuren demonstriert in Marktoberdorf gegen Windräder - und setzt ein klares Zeichen bezüglich der anstehenden Kommunalwahl.
Von Stefanie Gronostay
    Die AfD Ostallgäu/Kaufbeuren demonstrierte am Mittwochabend in Marktoberdorf gegen die Windkraftpläne ist Allgäu.
    Die AfD Ostallgäu/Kaufbeuren demonstrierte am Mittwochabend in Marktoberdorf gegen die Windkraftpläne ist Allgäu. Foto: Stefanie Gronostay

    Wenn es nach den Worten von AfD-Kreisvorstand Wolfgang Dröse ging, galt es am Mittwochabend in Marktoberdorf nichts Geringeres als eine „Katastrophe“ zu verhindern. 1,8 Prozent der Fläche Deutschlands soll als Vorranggebiet für Windindustrieanlagen ausgewiesen werden. Im Allgäu sollen es 2,3 Prozent der Flächen sein. Dagegen hat die AfD Ostallgäu/Kaufbeuren auf dem Marktplatz in Maktoberdorf demonstriert. „Wir wollen den etablierten Parteien Paroli bieten“, sagte Dröse unter dem Applaus der Anwesenden - insbesondere mit Blick auf die anstehende Kommunalwahl.

