AfD-Demo in Marktoberdorf: "Wollen etablierten Parteien das Fürchten vor der Kommunalwahl lehren“

Wenn es nach den Worten von AfD-Kreisvorstand Wolfgang Dröse ging, galt es am Mittwochabend in Marktoberdorf nichts Geringeres als eine „Katastrophe“ zu verhindern. 1,8 Prozent der Fläche Deutschlands soll als Vorranggebiet für Windindustrieanlagen ausgewiesen werden. Im Allgäu sollen es 2,3 Prozent der Flächen sein. Dagegen hat die AfD Ostallgäu/Kaufbeuren auf dem Marktplatz in Maktoberdorf demonstriert. „Wir wollen den etablierten Parteien Paroli bieten“, sagte Dröse unter dem Applaus der Anwesenden - insbesondere mit Blick auf die anstehende Kommunalwahl.
Gegen Windräder
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden