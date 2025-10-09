„Unsere Strategie ist unverändert“: Fendt soll trotz höherer Zölle in Amerika weiter wachsen

AGCO-CEO Eric Hansotia sieht die Wettbewerbsfähigkeit des Allgäuer Landtechnikherstellers Fendt wegen der von US-Präsident Trump erhöhten Zölle nicht beeinträchtigt. Im Interview mit der AZ sagte der Chef des amerikanischen Fendt-Mutterkonzerns, das Unternehmen plane weiterhin, seine Marke Fendt in Nord- und Südamerika auszubauen. „Unsere Strategie ist unverändert“, sagte Hansotia. Allerdings sei es für den Konzern notwendig, Kosten zu reduzieren.
Zukunft der Landtechnik
