Zukunft der Landtechnik „Unsere Strategie ist unverändert“: Fendt soll trotz höherer Zölle in Amerika weiter wachsen

Der Fendt-Mutterkonzern AGCO sieht seine Top-Marke gegen höhere US-Zölle gewappnet. CEO Eric Hansotia erklärt, wieviel KI schon jetzt in Fendt-Traktoren steckt.