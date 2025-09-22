Kinoreihe für Senioren

Gut gefüllt war die Filmburg bei der Vorführung des Streifens „Ice Aged“, mitorganisiert von den Quartiersbüros der Verwaltungsgemeinschaft Biessenhofen. Die Gelegenheit zum Kaffeeklatsch wurde eifrig genutzt. Als Marktoberdorfer Seniorenbeirätin war Dr. Anne-Dore Fritzsche (links) beim Kinoangebot für Ältere aktiv – jetzt wurde sie wegen ihres Wegzugs aus dem Allgäu in der Filmburg verabschiedet. Kaffee ausschenken, Kuchentabletts verteilen, nette Worte wechseln und einfach ansprechbar sein: Anne-Dore Fritzsche bereicherte viele FILM-reife Veranstaltungen. Kinobesitzerin Monika Schubert bedankte sich herzlich und wünschte ihr für die Zukunft alles Gute. „Sicher wird dich der Weg auch wieder mal nach Marktoberdorf führen. Und dann sollte es schon am zweiten Dienstag eines ungeraden Monats sein – denn da ist es wieder Zeit für FILM-reif!“

