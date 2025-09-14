Icon Menü
Anwohner schlagen in Marktoberdorf Alarm: Sind Kinder auf dem Schulweg wirklich sicher?

Sicherheit auf der Straße

Anwohner schlagen in Marktoberdorf Alarm: Sind Kinder auf dem Schulweg wirklich sicher?

Stadtplatz und Schützenstraße in Marktoberdorf werden wieder zum Schulweg. Anwohner sehen eine Gefahr für die Kleinen. Auch die Polizei ist alarmiert und mahnt.
Von Andreas Filke
    Gelbe Füße signalisieren den Grundschülern, wo sie am sichersten laufen können und wo sie, wie hier vor der Martinsschule, warten müssen. Am Stadtplatz und in der Schützenstraße müssen sie trotzdem besonders aufpassen. Es gibt dort ein Problem.
    Gelbe Füße signalisieren den Grundschülern, wo sie am sichersten laufen können und wo sie, wie hier vor der Martinsschule, warten müssen. Am Stadtplatz und in der Schützenstraße müssen sie trotzdem besonders aufpassen. Es gibt dort ein Problem. Foto: Andreas Filke

    Die Sonne scheint, Menschen schlendern vorbei am Brunnen über den Stadtplatz, Kinder spielen mit dem Ball. Das hat etwas von heiler Welt in der Fußgängerzone. Bis ein Auto kommt. In zügigem Tempo wird es über die Georg-Fischer-Straße gesteuert, dann weiter über den Stadtplatz in Richtung Salzstraße. Da kommen zwei Fehler zusammen: Zum einen war der Fahrer viel zu schnell, zum anderen war der Bereich zu dieser Zeit für Fahrzeuge gesperrt. „Das passiert immer wieder“, sagt ein Anwohner im Gespräch mit der Redaktion. Tatsächlich: Beim Besuch am Ort des Geschehens missachten innerhalb einer viertel Stunde drei Autofahrer Höchstgeschwindigkeit und Sperrung. „Wie soll das erst werden, wenn die Schule wieder beginnt?“

