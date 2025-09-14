Sicherheit auf der Straße Anwohner schlagen in Marktoberdorf Alarm: Sind Kinder auf dem Schulweg wirklich sicher?

Stadtplatz und Schützenstraße in Marktoberdorf werden wieder zum Schulweg. Anwohner sehen eine Gefahr für die Kleinen. Auch die Polizei ist alarmiert und mahnt.