Ausstellung „Die Zukunft ist zu kurz“ in Görisried: Diese Werke zeigen die Künstler in der VerpackreiGÖ

Arktis und Klänge aus dem Moor

Künstler hinterfragen in der VerpackereiGÖ die Zukunft auf der Erde

In der Ausstellung der VerpackereiGÖ geht es um Klimawandel und gesellschaftliche Konflikte. Sie soll dazu ermutigen, Blickwinkel zu verändern.
Von Rosemarie Klimm
    Judith Neunhäuserer setzt ihren Körper der arktischen Kälte aus.
    Judith Neunhäuserer setzt ihren Körper der arktischen Kälte aus. Foto: Martina Diemand

    Unter dem Titel „Die Zukunft ist zu kurz“ eröffnete in der „Verpackerei GÖ“ in Görisriedeine beeindruckende Ausstellung mit neun künstlerischen Positionen, die den Umgang des Menschen mit der Natur thematisieren. Sie findet im Zuge einer Ausstellungsreihe in Kooperation mit dem Haus der Fotografie in Burghausen sowie der Kirche St. Paul und dem DG Kunstraum in München statt, die unter dem übergreifenden Titel „Together Forever – Macht euch die Erde untertan?“ steht.

