Künstler hinterfragen in der VerpackereiGÖ die Zukunft auf der Erde

Unter dem Titel „Die Zukunft ist zu kurz“ eröffnete in der „Verpackerei GÖ“ in Görisriedeine beeindruckende Ausstellung mit neun künstlerischen Positionen, die den Umgang des Menschen mit der Natur thematisieren. Sie findet im Zuge einer Ausstellungsreihe in Kooperation mit dem Haus der Fotografie in Burghausen sowie der Kirche St. Paul und dem DG Kunstraum in München statt, die unter dem übergreifenden Titel „Together Forever – Macht euch die Erde untertan?“ steht.
Arktis und Klänge aus dem Moor
