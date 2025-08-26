Icon Menü
Bauarbeiten am Bahnhof Marktoberdorf: Fortschritt mit Aufzügen und neuen Parkmöglichkeiten!

Bauarbeiten

Nach dem großen Ärger: Wenigstens die Häuschen für die Aufzüge am Bahnhof stehen schon

Mit deutlicher Verzögerung gehen nun die Bauarbeiten am Bahnhof Marktoberdorf weiter. Denn bislang fehlt der Aufzug. So ist nun Stand der Dinge.
Von Andreas Filke
    • |
    • |
    • |
    Ein Kranwagen hebt präzise die sogenannten Mundhäuser am Marktoberdorfer Bahnhof über die Gleise. Das Spektakel kündigt an: Es tut sich was in Sachen Aufzüge.
    Ein Kranwagen hebt präzise die sogenannten Mundhäuser am Marktoberdorfer Bahnhof über die Gleise. Das Spektakel kündigt an: Es tut sich was in Sachen Aufzüge. Foto: Andreas Filke

    Nach monatelangem Stillstand gehen endlich die Arbeiten am Bahnhof in Marktoberdorf weiter. Denn noch immer fehlen nach dem barrierefreien Umbau der Gleisanlagen die Aufzüge. Am Dienstag aber tat sich dort etwas: Ein Kranwagen hievte die sogenannten Mundhäuser über die Gleise. Sie sind gleichsam der Eingangsbereich zu den Aufzügen. Auch die Portale in der Fußgängerunterführung werden montiert.

