Nach dem großen Ärger: Wenigstens die Häuschen für die Aufzüge am Bahnhof stehen schon

Nach monatelangem Stillstand gehen endlich die Arbeiten am Bahnhof in Marktoberdorf weiter. Denn noch immer fehlen nach dem barrierefreien Umbau der Gleisanlagen die Aufzüge. Am Dienstag aber tat sich dort etwas: Ein Kranwagen hievte die sogenannten Mundhäuser über die Gleise. Sie sind gleichsam der Eingangsbereich zu den Aufzügen. Auch die Portale in der Fußgängerunterführung werden montiert.
Bauarbeiten
