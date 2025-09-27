Icon Menü
Umstrittene Vergabe von Bauplätzen in Marktoberdorf – Stadtrat diskutiert Kriterien für Eigenheim-Bewerber

Zoff in Marktoberdorf

Streit um Bauplätze: Wieso bekommen Feuerwehrler Bonuspunkte, Rettungskräfte aber nicht?

Wie sollen in Marktoberdorf städtische Bauplätze vergeben werden? Das vorgeschlagene Punktesystem für Bewerber sorgt für Zoff - denn Ehrenamt ist nicht gleich Ehrenamt.
Von Andreas Filke
    Nach einem Punktekatalog werden die städtischen Baugrundstücke vergeben. Der Stadtrat feilte noch einmal am ursprünglichen Entwurf.
    Nach einem Punktekatalog werden die städtischen Baugrundstücke vergeben. Der Stadtrat feilte noch einmal am ursprünglichen Entwurf. Foto: Julian Stratenschulte, dpa (Symbolbild)

    Immer wieder war an diesem Abend der Satz zu hören: Bauwerber stehen Schlange. Das gilt erst recht für städtische Grundstücke, die nach einem Kriterienkatalog vergeben werden. Doch an der überarbeiteten Version entbrannte bei einem Punkt eine lebhafte Diskussion: Warum erhalten nur Ehrenamtliche in den Feuerwehren Zusatzpunkte und nicht wie bisher auch Rettungsdienstler? Das halte seine Fraktion für falsch, sagte Wolfgang Hannig (SPD).

