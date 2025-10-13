Warum die Tracht viel mehr als nur Kleidung ist: Verband tagt in Marktoberdorf

Welch ein imposantes Bild war es auf dem Rathausplatz in Marktoberdorf, als Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell unter den Klängen der Stadtkapelle die große Schar der Trachterlinnen und Trachtler begrüßte. 22 Gauverbände hatten ihre Delegierten zur Landestagung des Bayerischen Trachtenverbandes entsandt, ausgerichtet vom Oberen Lechgau-Verband. Im Modeon berieten sie um Landesvorsitzenden Günter Frey aus dem Marktoberdorfer Ortsteil Sulzschneid und stellten die Weichen für die Zukunft.

Hell begrüßte die Gäste, die in den verschiedensten Trachten aus ganz Bayern angereist waren. Er stellte heraus, wie wichtig die Arbeit der Trachtenvereine für die Gesellschaft in diesen ganz besonderen Zeiten der Globalisierung und schnelllebigen Zeit ist. Sie verbänden durch gelebte Traditionen und Brauchtum an Generationen und vermittelteln schon der Jugend Werte fürs Leben. Heimatverständnis, welches auch in Zukunft gebraucht wird, sagte er. Er dankte dem Bayerischen Trachtenverband und allen ehrenamtlich Engagierten für Ihren Einsatz für unsere Gesellschaft.

Trachtenverband in Marktoberdorf: Bewahrer wichtiger Werte in Zeiten der Globalisierung

Vom Landkreis Ostallgäu bestätigte stellvertretender Landrat Lars Leveringhaus den wertvollen Einsatz aller Ehrenamtlichen, der für die Gesellschaft wichtig ist. Trachtenvereine vermitteln als Kulturträger in der Gesellschaft Identität und Heimatgefühl. Er unterstrich die Bedeutung dieser Landestagung, die für die Zukunft den Rücken stärken wird, und dankte für die ehrenamtliche Arbeit in ganz Bayern. „Trachtler haben eine gemeinsame Stimme, die der Heimat dient“, sagte er.

Icon vergrößern Zur Landesversammlung hat sich der bayerische Trachtenverband in Marktoberdorf getroffen. Vom Balkon des Rathauses grüßten zur Eröffnung (von links) Angelika Schorer, Andrea Jochner-Weiß (Landrätin Weilheim-Schongau), Landesvorsitzender Günter Frey, Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell, Lars Leveringhaus (Stellvertretender Landrat Ostallgäu) und Sepp Wohlfahrt (Gauvorstand Oberer Lechau-Verband). Foto: Marlene Köpf Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Zur Landesversammlung hat sich der bayerische Trachtenverband in Marktoberdorf getroffen. Vom Balkon des Rathauses grüßten zur Eröffnung (von links) Angelika Schorer, Andrea Jochner-Weiß (Landrätin Weilheim-Schongau), Landesvorsitzender Günter Frey, Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell, Lars Leveringhaus (Stellvertretender Landrat Ostallgäu) und Sepp Wohlfahrt (Gauvorstand Oberer Lechau-Verband). Foto: Marlene Köpf

Für Landrätin Andrea Jochner-Weiß vom Landkreis Weilheim-Schongau, dem fünf Vereine des Oberen Lechgau-Verbandes angehören, war es eine besondere Freude, bei dieser Tagung „im schönen Ostallgäu in Marktoberdorf im Herzen Bayerns“ mit der Fahne des Bezirks Oberbayern dabei zu sein. Auch in Zukunft braucht die Gesellschaft Werte. Im Ostallgäu prägten Berge, Wälder und Wiesen die Bodenständigkeit der Menschen die hier leben. Als Werte, die alle brauchten, beschrieb sie Verbundenheit, Herkunft, Kultur und Geschichte, „auf die wir stolz sein dürfen über Bayern hinaus. Das sind unsere Wurzeln.“ Diese Versammlung möge konstruktive Beschlüsse bringen – wie sie von Trachtlern bekannt sind. Ein „Vergelt’s Gott“ sprach sie allen für das Engagement für Heimat und Brauchtum zu und verband dies mit der Aufforderung: „Bleibt dabei!“

Tracht stärkt auch Heimat und Lebensqualität

Mit Stolz blickt der Vertreter des Bezirk Schwaben, Alfons Weber, auf ein großartiges Bild im Rathaushof mit vielen bunten Trachten. Dies sei auch Kultur in Bayerisch Schwaben. Eine Vielfalt, die die Vereine hochleben ließen. Ehrenamt lebe vom gemeinsamen Sinn, und ganz besonders die Jugendförderung wirke in die Zukunft und schaffe Identität. Das Haus der Trachtenkultur und die Volksmusikberatungsstelle in Krumbach unterstütze diese wichtige Aufgabe, betonte er. „Es ist ein Stück Heimat und auch Lebensqualität, wenn Tracht in der Gesellschaft getragen wird.“

Icon vergrößern Empfang der Trachtler aus Bayern mit Ehrengästen: (von links) Landtagsabgeordneter Bernhard Pohl, Marktoberdorfs Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell, Landtagsabgeordneter Andreas Kaufmann, Angelika Schorer, Landesvorsitzender Günter Frey, Landrätin Andrea Jochner-Weiß vom Landkreis Weilheim-Schongau, Sepp Wolfahrt, Gauvorsitzender Oberer Lechgauverband, Alfons Weber vom Bezirk Schwaben und Lars Leveringhaus, Stellvertretender Landrat Ostallgäu. Foto: Marlene Köpf Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Empfang der Trachtler aus Bayern mit Ehrengästen: (von links) Landtagsabgeordneter Bernhard Pohl, Marktoberdorfs Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell, Landtagsabgeordneter Andreas Kaufmann, Angelika Schorer, Landesvorsitzender Günter Frey, Landrätin Andrea Jochner-Weiß vom Landkreis Weilheim-Schongau, Sepp Wolfahrt, Gauvorsitzender Oberer Lechgauverband, Alfons Weber vom Bezirk Schwaben und Lars Leveringhaus, Stellvertretender Landrat Ostallgäu. Foto: Marlene Köpf

Gauvorstand Sepp Wohlfahrt vom Oberen Lechau-Verband dankte ganz besonderes der Stadt Marktoberdorf für die großartige Unterstützung zum Landestag, sowie allen Unterstützern und Sponsoren, die diese Tagung in der Kreisstadt ermöglicht haben.