Wiederholung mit Gänsehaut-Garantie: Erneut Jubel pur beim Benefizkonzert in der Frauenkapelle

Es gibt Abende, die wiederholen sich – und sind doch einzigartig. So wie das Benefizkonzert in der Frauenkapelle Marktoberdorf. Schon im Juli hatten Mara Heiland, Manfred Eggensberger und ihre Freunde das Publikum begeistert. Am Freitag gelang ihnen das Kunststück erneut: voll besetzte Kapelle, gespannte Stille, Jubel und Gänsehaut. „Es ist der Wahnsinn, mit so tollen Musikern hier zu sein“, brachte es Tobias Guggemos auf den Punkt.

Manfred Eggensberger hat alles selbst arrangiert

All das wäre ohne Manfred Eggensberger nicht möglich. Er arrangierte und komponierte die Stücke, brachte zusammen, was zusammen gehört: Mara Heiland, Tobias Guggemos, Klaus Schredl, Jörg Schneider, Birgit Brücklmayr, Ulrich Bayrhof, Hannah Havelka, Miriam Weber, Lisa Rüth, Stefan Beranek, Martin Neth, Mathias Kessler, Peter Fühner, Florian Havelka, Hermann Pfefferle, Florian Mayer und ein Publikum, das hin und weg war.

Ein Highlight war wieder Peter Fühner mit seinem Alphorn. Foto: Alfred Michel

Diesmal gehen die Spenden an die St. Magnuskirche

Pfarrer Oliver Rid nutzte die Gelegenheit, um sich zu bedanken. Über 6400 Euro hatten die Musiker bereits beim ersten Mal eingespielt. Diesmal sollen die Einnahmen in die fast abgeschlossene Sanierung der Magnuskirche fließen. Dort war die Elektrik marode. Am 5. Oktober wird die Kirche wieder eröffnet. Und wer weiß - vielleicht gibt es noch eine dritte Auflage des Konzertes. „Falls ihr nochmal ’ne kaputte Kirche habt…“, meinte Tobias Guggemos augenzwinkernd. Die Musiker wären jedenfalls sofort wieder dabei. Und das Publikum definitiv auch!