Vereine messen sich im Eisstockschießen

Zum 32. Mal veranstalteten die Bernbeurer Stockschützen den Eisstocktriathlon für Vereine. Bei sonnigem aber kaltem Wetter starteten 28 Mannschaften in den Disziplinen Zielschießen auf Glücksscheibe, Lattenschießen und Kegeln.

Bei der Schätzaufgabe musste diesmal erraten werden, wie viele Reiskörner in einem Gurkenglas waren. Die Spannweite bei den Schätzungen war riesig und reichte von 7325 bis 438.211, richtig war 28.343. Gesamtsieger wurde die Mannschaft vom Stammtisch Auerberghalle (Bernhard Bißle, Jakob Bißle, Franz Sprenzel, Franz Skrabania) mit 582 Punkten vor „NeunZehnEinUndNeunzig“ (566) und dem Team „Drimslar“ (492).

In der Einzelwertung Damen mit 27 Teilnehmerinnen siegte Brigitte Grosse mit 168 Punkten vor Eva Brugger (133) und Rosi Keck (120). Bei den Herren (85 Teilnehmer) setzte sich Bernhard Bißle mit 185 Punkten an die Spitze. Den zweiten Platz belegte Jürgen Fliegerbauer (162), Dritter wurde Arthur Keck (162).

Am Nachmittag wurden alle mit Kaffee und Kuchen verwöhnt und bei der anschließenden Siegerehrung in der Auerberghalle gab es für jeden Teilnehmer einen Wurst- oder Käsepreis. Die meisten Preise wurden danach in gemütlicher Runde sofort verspeist und noch bis in den Abend die gelungene Veranstaltung gefeiert.

