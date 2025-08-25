Icon Menü
Bidingens Amateurfußballer schleppen sich in die Saison

Amateurfußball

Wieder kein Sieg: Deprimierender Saisonstart für SV Bidingen

Sowohl Biessenhofen-Ebenhofen als auch Bidingen hätten im Aufeinandertreffen in der Kreisklasse mehr als ein Remis gebraucht.
Von Manuel Weis
    Bidingen (helle Trikots) und Biessenhofen-Ebenhofen trennten sich am Sonntag mit einem 1:1.
    Bidingen (helle Trikots) und Biessenhofen-Ebenhofen trennten sich am Sonntag mit einem 1:1. Foto: Thomas Häring

    Drei Spiele, erst ein Punkt: Das ist die doch überschaubare Bilanz des SV Bidingen in der noch jungen Fußball-Kreisklassen-Saison. Immerhin: Am Wochenende gelang das erste Remis, ein 1:1 gegen Biessenhofen-Ebenhofen.

