Wieder kein Sieg: Deprimierender Saisonstart für SV Bidingen

Drei Spiele, erst ein Punkt: Das ist die doch überschaubare Bilanz des SV Bidingen in der noch jungen Fußball-Kreisklassen-Saison. Immerhin: Am Wochenende gelang das erste Remis, ein 1:1 gegen Biessenhofen-Ebenhofen.
Amateurfußball
