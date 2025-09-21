Icon Menü
Blaulichttag in Marktoberdorf: Feuerwehr, Polizei und Retter zeigen ihre Arbeit

Blaulichttag 2025

Wenn die Hütte brennt: Feuerwehr Marktoberdorf zeigt ihr Können

Beim Blaulichttag vor dem Modeon Marktoberdorf geht es heiß her. Feuerwehr, Polizei, BRK und viele mehr präsentieren ihre Arbeit. Was die Einsatzkräfte antreibt.
Von Stefanie Gronostay
    Beim Blaulichttag vor dem Modeon Marktoberdorf war am Samstag einiges geboten. Bis zu 70 Ehrenamtliche führten Einsätze vor: Vom Fettbrand über den Verkehrsunfall bis hin zum Zimmerbrand war alles dabei.
    Beim Blaulichttag vor dem Modeon Marktoberdorf war am Samstag einiges geboten. Bis zu 70 Ehrenamtliche führten Einsätze vor: Vom Fettbrand über den Verkehrsunfall bis hin zum Zimmerbrand war alles dabei. Foto: Michael Winkelmann, Feuerwehr Marktoberdorf

    Gegen 13.45 Uhr ertönt am Samstag der Alarm für die Feuerwehr Marktoberdorf: Eine kleine Holzhütte steht lichterloh in Flammen, dichter Rauch steigt in den Himmel. Die Hitze ist selbst hunderte Meter entfernt noch spürbar. „Das könnte jetzt eine ganz normale Gartenhütte sein“, erklärt Michael Winkelmann, Pressesprecher der Feuerwehr Marktoberdorf. Würde daneben eine Hecke stehen, stünde auch sie längst in Brand. Doch an diesem Samstagmittag handelt es sich glücklicherweise um keine gewöhnliche Gartenhütte, sondern um ein Showelement auf dem Festplatz des Modeons. Dort gaben sämtliche Blaulichtorganisationen Einblicke in ihre Arbeit. Und so viel schon einmal vornweg: Das Angebot hatte es mehr als in sich.

