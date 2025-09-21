Wenn die Hütte brennt: Feuerwehr Marktoberdorf zeigt ihr Können

Gegen 13.45 Uhr ertönt am Samstag der Alarm für die Feuerwehr Marktoberdorf: Eine kleine Holzhütte steht lichterloh in Flammen, dichter Rauch steigt in den Himmel. Die Hitze ist selbst hunderte Meter entfernt noch spürbar. „Das könnte jetzt eine ganz normale Gartenhütte sein“, erklärt Michael Winkelmann, Pressesprecher der Feuerwehr Marktoberdorf. Würde daneben eine Hecke stehen, stünde auch sie längst in Brand. Doch an diesem Samstagmittag handelt es sich glücklicherweise um keine gewöhnliche Gartenhütte, sondern um ein Showelement auf dem Festplatz des Modeons. Dort gaben sämtliche Blaulichtorganisationen Einblicke in ihre Arbeit. Und so viel schon einmal vornweg: Das Angebot hatte es mehr als in sich.

Stefanie Gronostay Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

87616 Marktoberdorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Feuerwehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis