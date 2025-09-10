Unbekannte Täter brechen in Apotheke ein

Unbekannte Täter sind in Burggen in eine Apotheke eingebrochen und haben gestohlen. Die Tat ist laut Polizei in der Nacht von Montag auf Dienstag passiert. Um in das Gebäude in der Schwarzkreuzstraße zu gelangen, hebelten die Täter die Schiebetür auf und zwängten sich hindurch.

Einbruch in Burggen: Täter werden noch gesucht

In der Apotheke stahlen sie dann eine geringe Menge Bargeld. Der Sachschaden an der Türe beläuft sich auf circa 3000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schongau.