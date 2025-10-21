Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Marktoberdorf
Icon Pfeil nach unten

D‘Obermindeltaler Schützen in Willofs ehren die Sieger des Vereineschießens.

Obergünzburg

Preise werden verteilt

D‘Obermindeltaler Schützen in Willofs ehren die Sieger des Vereineschießens.
Von Jürgen Kaderschabek für Schützenverein D´Obermindeltaler
    • |
    • |
    • |
    Die Mannschaftsführer präsentieren stolz die Urkunden aus dem Vereineschießen in Willofs.
    Die Mannschaftsführer präsentieren stolz die Urkunden aus dem Vereineschießen in Willofs. Foto: Jürgen Kaderschabek

    18 Mannschaften mit insgesamt 127 Teilnehmern traten zum siebten Vereineschießen in Willofs an. Jede Mannschaft erhielt wieder Sachpreise, die zum Teil von der Brauerei Zötler, der Metzgerei Baur und der Schreinerei Demmler gesponsort wurden. Für das leibliche Wohl sorgte wie gewohnt das Bürgerhausteam, den musikalischen Rahmen gestaltete die Musikkapelle Willofs. Gewertet wurden die Zehntel aus 20 Schuss mal zehn plus die Punkte einer Glücksscheibe (fünf Schuss).

    1. Massivholztaigers, 780 Punkte; 2. Jagdgenossenschaft, 706; 3. Bürgerhausteam, 705; 4. JGV, 703; 5. Kirchenchor, 698; 6. Montagsradler, 687; 7. Ofenkäse-Montag, 676; 8. Pfarrgemeinderat, 663; 9. Walkinggruppe, 662; 10. Musikkapelle Willofs Herren, 661; 11. Imkergruppe, 659; 12. Freiwillige Feuerwehr, 650; 13. Kirchenverwaltung, 644; 14. Musikkapelle Damen, 632; 15. Ministranten, 629; 16. Soldaten- und Veteranenverein, 614; 17. Mädelsstammtisch, 579; 18. Schafkopfrunde, 577.

    Die besten Blattl erzielten: 1. Marlies Feneberg, 13,8-Teiler; 2. Johannes Kennerknecht, 16,2-Teiler; 3. Christoph Rietzler, 17,8-Teiler.

    Dieser Inhalt wurde von der Redaktion nicht bearbeitet

    Hier veröffentlichen wir Berichte, die uns Vereine, Schulen, Kindergärten und andere Organisationen über das Allgäuer Vereineportal eingereicht haben. Sie können sich mit selbst beigesteuerten Texten und Bildern öffentlichkeitswirksam präsentieren.
    Wir achten zwar auf Fehler in diesen Inhalten. Wir verändern die Texte aber sonst nur in Ausnahmefällen. Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann – in der Zeitung und online.

    Mit dem neuen Angebot wollen wir Ihnen noch mehr Service bieten. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden