Preise werden verteilt

18 Mannschaften mit insgesamt 127 Teilnehmern traten zum siebten Vereineschießen in Willofs an. Jede Mannschaft erhielt wieder Sachpreise, die zum Teil von der Brauerei Zötler, der Metzgerei Baur und der Schreinerei Demmler gesponsort wurden. Für das leibliche Wohl sorgte wie gewohnt das Bürgerhausteam, den musikalischen Rahmen gestaltete die Musikkapelle Willofs. Gewertet wurden die Zehntel aus 20 Schuss mal zehn plus die Punkte einer Glücksscheibe (fünf Schuss).

1. Massivholztaigers, 780 Punkte; 2. Jagdgenossenschaft, 706; 3. Bürgerhausteam, 705; 4. JGV, 703; 5. Kirchenchor, 698; 6. Montagsradler, 687; 7. Ofenkäse-Montag, 676; 8. Pfarrgemeinderat, 663; 9. Walkinggruppe, 662; 10. Musikkapelle Willofs Herren, 661; 11. Imkergruppe, 659; 12. Freiwillige Feuerwehr, 650; 13. Kirchenverwaltung, 644; 14. Musikkapelle Damen, 632; 15. Ministranten, 629; 16. Soldaten- und Veteranenverein, 614; 17. Mädelsstammtisch, 579; 18. Schafkopfrunde, 577.

Die besten Blattl erzielten: 1. Marlies Feneberg, 13,8-Teiler; 2. Johannes Kennerknecht, 16,2-Teiler; 3. Christoph Rietzler, 17,8-Teiler.

