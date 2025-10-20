25 Jahre im Dienst für pflegende Angehörige

Ein Vierteljahrhundert im Dienst des Bayerischen Roten Kreuzes: Annett Filser feierte kürzlich ihr 25-jähriges Dienstjubiläum beim BRK-Kreisverband Ostallgäu. Seit 15 Jahren leitet sie mit großem Engagement und Fachwissen die Fachstelle für pflegende Angehörige.

Unter ihrer Ägide hat sich die Fachstelle zu einer wichtigen Anlaufstelle im gesamten Landkreis entwickelt. Seit 2014 bietet sie in Buchloe, Marktoberdorf, Füssen und Kaufbeuren wieder eine organisierte Nachbarschaftshilfe an. Mit über 8.000 geleisteten Einsatzstunden und fast 100 geschulten Helferinnen und Helfern leistet dieses Netzwerk einen unverzichtbaren Beitrag für die Unterstützung pflegebedürftiger Menschen und ihrer Angehörigen.

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit von Annett Filser liegt in der flächendeckenden Beratung – häufig direkt bei den Betroffenen zu Hause. So werden pflegende Angehörige gezielt gestärkt und begleitet. Ihre Fachstelle mit weiteren Kolleginnen ist außerdem qualifiziert, unabhängige und umfassende Beratungen zu verschiedenen Aspekten der Pflege durchzuführen.

Besonders geschätzt sind auch die monatlichen Angehörigentreffen der Fachstelle, die in allen genannten Städten stattfinden. Sie bieten wertvolle Informationen rund um die für pflegende Angehörige wichtigen Themen und Raum für Austausch sowie gegenseitige Unterstützung. Ergänzend dazu werden regelmäßig Schulungen für zukünftige ehrenamtliche Helferinnen und Helfer angeboten.

Kreisgeschäftsführer Thomas Hofmann und Renate Dantinger, Sachgebietsleiterin Pflege und Soziales, überreichten der Jubilarin einen Blumengruß sowie die Einladung zur Jubilarfeier des Landesverbandes in Kloster Scheyern und dankten herzlich für ihr langjähriges, engagiertes Wirken im Dienste der Menschen im Ostallgäu. „Mit ihrer herzlichen Art, ihrer Erfahrung und ihrem unermüdlichen Einsatz ist Annett Filser ein Vorbild für uns alle.“

Dieser Inhalt wurde von der Redaktion nicht bearbeitet Hier veröffentlichen wir Berichte, die uns Vereine, Schulen, Kindergärten und andere Organisationen über das Allgäuer Vereineportal eingereicht haben. Sie können sich mit selbst beigesteuerten Texten und Bildern öffentlichkeitswirksam präsentieren.

Wir achten zwar auf Fehler in diesen Inhalten. Wir verändern die Texte aber sonst nur in Ausnahmefällen. Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann – in der Zeitung und online. Mit dem neuen Angebot wollen wir Ihnen noch mehr Service bieten. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!