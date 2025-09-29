Die Spitzenspielwochen des FSV Marktoberdorf - so geht es der Trainer an

Der FSV Marktoberdorf befindet sich gerade direkt in den Topspiel-Wochen. Am Samstag fand ein hochattraktives Spiel gegen Germaringen II statt, am kommenden Wochenende geht es gegen die zweitplatzierte SG Leuterschach/Geisenried. „Wir wollen eigentlich nur auf uns schauen“, setzte FSV-Trainer Dennis Deda an, führte dann aber doch aus, dass solche Spitzenspiele der Kreisklasse letztlich „schon super“ seien und auch die Mannschaft gerade Matches und Erfolg genieße.
Ein Hauch Kreisliga in der Kreisklasse
