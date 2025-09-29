Ein Hauch Kreisliga in der Kreisklasse Die Spitzenspielwochen des FSV Marktoberdorf - so geht es der Trainer an

Erst Germaringen II, dann Leuterschach/Geisenried. Auf den FSV Marktoberdorf warten starke Gegner. Gegen Germaringen spielte die Elf von Dennis Deda nun 1:1.