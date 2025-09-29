Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Marktoberdorf
Icon Pfeil nach unten

Die Spitzenspielwochen des FSV Marktoberdorf - so geht es der Trainer an

Ein Hauch Kreisliga in der Kreisklasse

Die Spitzenspielwochen des FSV Marktoberdorf - so geht es der Trainer an

Erst Germaringen II, dann Leuterschach/Geisenried. Auf den FSV Marktoberdorf warten starke Gegner. Gegen Germaringen spielte die Elf von Dennis Deda nun 1:1.
Von Manuel Weis
    • |
    • |
    • |
    Ein Spiel auf Augenhöhe: FSV Marktoberdorf (schwarz) gegen Germaringen II.
    Ein Spiel auf Augenhöhe: FSV Marktoberdorf (schwarz) gegen Germaringen II. Foto: Thomas Häring

    Der FSV Marktoberdorf befindet sich gerade direkt in den Topspiel-Wochen. Am Samstag fand ein hochattraktives Spiel gegen Germaringen II statt, am kommenden Wochenende geht es gegen die zweitplatzierte SG Leuterschach/Geisenried. „Wir wollen eigentlich nur auf uns schauen“, setzte FSV-Trainer Dennis Deda an, führte dann aber doch aus, dass solche Spitzenspiele der Kreisklasse letztlich „schon super“ seien und auch die Mannschaft gerade Matches und Erfolg genieße.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden