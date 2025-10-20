Tennisspieler feiern das Saisonende

Kürzlich fand bei der Tennisabteilung des TSV Obergünzburg das alljährliche Sommerfest mit den Endspielen der Vereinsmeisterschaften statt. Über den Sommer hinweg wurden die Vereinsmeister im Damen- und Herren-Doppel ausgespielt. Bei den Damen gewannen Manuela Sattler und Nele Bischof ungeschlagen vor Michaela Kieweg-Fackler und Anna Hamberger. Den dritten Platz erkämpften sich Nicole Epple und Stephanie Rottach.

Bei den Herren schlug leider erneut das Verletzungspech zu. Dennoch konnten letztlich die Spiele gespielt werden und Markus Schilling und Michael Fröhlich den Titel gewinnen. Zweiter wurden Anton Rückl und Jörg Altthaler vor den Brüdern Alexander und Helmut Fackler.

Vereinsmeisterin der Damen wurde in diesem Jahr Nicole Epple, die sich in einem knappen Match mit 6:4 und 7:6 gegen Kathrin Liebherr durchsetzte. Dritte wurde Anna Hamberger, die nach langer Spielpause nun wieder angetreten ist. Bei den Herren 50 konnte Alexander Fackler gegen Pascal Rambaldini mit 6:4 und 6:4 gewinnen und kann somit seinen Titel erfolgreich verteidigen. Dritter wurde Georg Dausch.

Im mittlerweile traditionsreichen Finale der Herren setzte sich Anton Rückl mit 6:4 und 6:4 gegen Markus Schilling in einem spannenden Spiel durch. Dritter wurde Christoph Rottach. Die Siegerehrung und das traditionelle gemeinsame Grillen rundeten den sonnigen und unterhaltsamen Tag ab. Der erste Vorsitzende Arnold Buchmaier bedankte sich für die starke Beteiligung und die fairen Spiele.

Zum Abschluss der Saison fand bei strahlendem Sonnenschein noch das alljährliche Schleifchen-Turnier statt. Erfreulicherweise haben sich viele Spielerinnen und Spieler daran beteiligt, und das Spaß-Turnier war ein voller Erfolg. Die Vorstandschaft dankt allen Mitgliedern für die tolle Saison und blickt positiv gestimmt auf das nächste Jahr.

Dieser Inhalt wurde von der Redaktion nicht bearbeitet Hier veröffentlichen wir Berichte, die uns Vereine, Schulen, Kindergärten und andere Organisationen über das Allgäuer Vereineportal eingereicht haben. Sie können sich mit selbst beigesteuerten Texten und Bildern öffentlichkeitswirksam präsentieren.

Wir achten zwar auf Fehler in diesen Inhalten. Wir verändern die Texte aber sonst nur in Ausnahmefällen. Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann – in der Zeitung und online. Mit dem neuen Angebot wollen wir Ihnen noch mehr Service bieten. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!