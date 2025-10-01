Dominik Graf über seinen Umgang mit Stars: „Friede, Freude, Eierkuchen - muss nicht sein“

Herr Graf, Ihr Auftritt in der Filmburg am 5. Oktober ist eine Rückkehr. Sie kommen erstmals wieder nach Marktoberdorf, wo Sie als Jugendlicher drei Jahre gelebt haben. Welche Erinnerungen haben Sie an diese Zeit?

Dominik Graf: Nach dem frühen Tod meines Vaters 1966 war klar, dass ich nicht mehr zu Hause bleiben kann. Die Stimmung dort war sehr, sehr angespannt. Ich war vierzehn. Und ich sollte dann eben auf ein Internat, das hat meine Mutter quasi so bestimmt. Die Wahl fiel dann auf Marktoberdorf, weil es dort einen musischen Zweig gab. Das war das Entscheidende daran. Ich habe damals schon ein bisschen Klavier gespielt. Der Gedanke war, dass ich dort vielleicht besser zurechtkomme als mit dem im Max-Gymnasium in Schwabing drohenden Altgriechisch. Auf der Flucht vor dem Altgriechisch an die musische Schule! So kann man das sagen.

Hatte die Musik für Sie eine große Bedeutung in dieser Zeit?

Graf: Das war, ehrlich gesagt, wirklich der Punkt, der mich die drei Jahre von 1966 bis 69 am meisten dort beschäftigt hat. Die Musik. Nicht die klassische Musik oder das, was einem die Lehrer irgendwie da beibringen wollten. Sondern es gab dort relativ viele junge Leute, die wirklich was von Musik verstanden. Und es war ja auch die Zeit, in der die Popmusik wirklich explodierte, in tausenderlei Stilen, jeden Tag kam quasi eine neue Band von irgendwo her. Das hat diese drei Jahre in Marktoberdorf komplett geprägt. Mehr als irgendwelchen Ärgern in der Schule oder die fünf Fünfer, mit denen ich dann in der neunten Klasse sitzen geblieben bin. Die Musik hat alles überragt.

Die Jahre zwischen 14 und 17 Jahren sind wichtig für einen jungen Menschen. Wie hat Sie diese Zeit in Marktoberdorf geprägt?

Graf: Diese plötzliche Enge und das Zusammensein mit so vielen gleichaltrigen jungen Leuten hat für so ein Gruppengefühl gesorgt. Es gab zwar nicht unbedingt eine feste Clique. Aber es gab so ein - was ich bis dahin noch nie gehabt hatte - Gefühl, dass man auch mit relativ vielen Menschen gleichzeitig ganz gut auskommen kann. Das war neu. Und es war eigentlich ein großes Glück.

Das klingt so, als hätten Sie durchaus positive Erinnerungen an die Stadt?

Graf: Ja, absolut. Auch wenn das Regiment im Internat etwas harsch war. Der ganze Tagesablauf war nach Klingeltönen geregelt. 25 mal Klingeln gab es pro Tag. Aufstehen, Frühstück, Frühstück zu Ende, Stundenbeginn, Mittagessen ... immer Geklingel. Erstmal ein Schock. Aber da musste man drüber wegsehen und sich seinen eigenen Weg suchen. In Marktoberdorf gab es dann doch sehr viele Mitschüler, die es anders machten, als der normale Tagesablauf es vorsah. (lacht)

Sind sie damals ins Kino gegangen?

Graf: Ja, wir gingen in die Filmburg. Ich erinnere mich, dort „Zur Sache Schätzchen“ angesehen zu haben und ein oder zwei James-Bond-Filme. Großes Erlebnis. Also dieses frei ins Kino gehen, das hatte ich zu Hause in München eigentlich kaum gemacht. Außerdem war das Kino in Marktoberdorf auch ein Ort, um dem Heimleben zu entgehen. Da war man einfach mal eine Weile verschwunden.

Verlassen wir Marktoberdorf. Erinnern Sie sich noch an den ersten Film Ihres Lebens, den Sie im Kino gesehen haben?

Graf: Ja, das war „Dornröschen“ von Walt Disney, ein ziemlich massiver Disney-Film. Die böse Fee ist wirklich eine gefährliche Figur. Ich weiß noch, dass mich das ziemlich aufgewühlt hat. Ich habe später mit meinen Kindern ja auch Disney-Filme gesehen. Und ich konnte dann auch nachvollziehen, dass das, was uns Erwachsenen irgendwie als relativ harmlos erscheint, für Kinder in einem Alter von 6 oder 7 Jahren eine ganz andere Wucht hat. Solch ein Film kann ein großes emotionales Erlebnis sein.

Ihre Eltern waren beide Schauspieler. Inwieweit hat es Ihre eigene Biografie beeinflusst? Wären Sie ohne dieses Elternhaus Regisseur geworden?

Graf:Ich bin mir nicht ganz sicher. Durch meine Eltern habe ich natürlich ständig mit der Schauspielerei zu tun gehabt, das Ganze hat dadurch eine gewisse Selbstverständlichkeit bekommen. Ich war zum Beispiel auch als Kleinkind dauernd in den Kammerspielen, weil meine Eltern manchmal abends nicht wussten, wohin mit mir, während sie selbst spielten. Also das war eine ganze Theater - Welt, die sich ständig um mich herum gruppiert hat. Als allerdings mein Vater starb und ich in die Pubertät kam, habe ich mich davon ein bisschen zurückgezogen. Erst als ich nach dem Abitur wieder nach München zurückkam, bin ich wieder aufs Kino zurückgekommen. Kino hatte sich verändert damals. Es gab lauter neue Wellen aus Frankreich, Amerika oder Deutschland. Antiautoritäres respektloses Genrekino. Und für mich war das eine Chance, wieder am Kino anzudocken.

Sie haben dann an der Hochschule für Film und Fernsehen (HFF) studiert. Und ihre Abschlussarbeit „Der kostbare Gast“ wurde dann auch gleich mit dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet - obwohl Sie den Film selbst nicht als gelungen empfanden. Gute Kritik heißt für Sie also nicht gleich guter Film?

Graf: Nein, was die anderen sagen, ist eigentlich immer ein bisschen bedeutungslos, weil man muss ja vor sich selber im Spiegel bestehen. Das gelingt mir ehrlich gesagt sehr schlecht. Ich kann mich nicht immer lösen von den Dingen, die mir an einem Film natürlich jahrelang noch auffallen: Was da alles nicht geklappt hat und was ich schlecht gemacht habe.

Nun haben Sie aber ganz, ganz viele, sehr bedeutende Preise erhalten ...

Graf: Das hat mich misstrauisch gemacht. Ich habe immer das Gefühl, da stecken andere Dinge dahinter, Branchen, Intrigen und Strategien und so weiter. Und im Fall von „Der kostbare Gast“ war es ja auch so. Später hab ich aus der Jury, erfahren, es seien halt ausser mir keine anderen guten Filme da gewesen, aber das war Quatsch. Zwei meiner HFF-Kollegen hatten viel bessere Filme gemacht. Das ist oft so in der Industrie, dass Preise danach vergeben werden, für welche Welle oder für wen jetzt mal die Zeit gekommen sein muß - und es geht gar nicht wirklich nach der tatsächlich existierenden Qualität.

Sie wollen aber nicht sagen, dass alle Ihre Filme zu Unrecht ausgezeichnet wurden?

Graf: Nein. Also beim Bundesfilmpreis für „Die Katze“ beispielsweise, da hatte ich schon das Gefühl, dass das insgesamt eine Leistung war, die zu dem Zeitpunkt (1988; Red.) zumindest herausgeragt hat. Wir haben mit diesem Film versucht, eine Art von Genre-Kino wieder aufzubauen, durchaus auch nach amerikanischem Vorbild. Und mit Erfolg beim Publikum. Der natürlich vor allem durch Götz George in dem Fall, weil er allein ja schon für eine Million Zuschauer sorgte.

Ihre Anfangsjahre als Regisseur waren auch geprägt von Unsicherheit. Wann kam die Selbstgewissheit?

Graf: Bis 1983 war ich gewissermaßen Autorenfilmer, wenn Sie so wollen. Und ich habe auch einen eigenen Spielfilm gemacht. Aber das hat mir alles nicht gefallen, das war mir zu langsam, zu absichtsvoll. Ich habe es nicht hingekriegt, glaube ich. In dieser Phase hatte ich die Überlegung aufzuhören, stattdessen Musik zu machen oder Drehbuch zu schreiben. Und dann kam plötzlich ein Angebot, eine Vorabendserie zu drehen, sechs Folgen. Da habe ich mir die letzte Chance gegeben: Also diese kleinen Filme müssen hinterher jetzt mal so sein, dass du sie selber gerne siehst und dich nicht bei deinen eigenen Filmen zu Tode langweilst. Es hat funktioniert. Mit Tricks, wie wir die Schauspieler schneller machten oder die Bewegungen hektischer inszenierten, damit man Polizeiarbeit auch wirklich glaubt. Ab da waren für mich meine eigenen Filme ansehbarer.

Sie sprechen von Serien wie „Der Fahnder“ oder „Köberle kommt“. Später haben Sie etliche Folgen „Tatort“ oder „Polizeiruf 110“ inszeniert. Woher rührt ihre Liebe zum Krimi?

Graf: Ehrlich gesagt kommt es vor allem daher, weil ich nach den ersten Filmen plötzlich das Gefühl hatte, da klappt ja mal endlich was. Das hat mir halt so ein bisschen Sicherheit gegeben. Im Sinne von: Na dann mach’ ich halt jetzt einen Polizeifilm, warum nicht? Das Anschauen von anderen Polizeithrillern macht mir ja eigentlich auch Spaß.

Ist Sonntag, 20.15 Uhr, für Sie auch privat ein Pflichttermin?

Graf: Nicht immer. Früher mehr, heute nicht mehr so.

Sie gelten als der Schauspieler-Regisseur. Was vielleicht auch auf Ihren Umgang mit den Darstellern schließen lässt. Gab es nie Zoff beim Dreh, immer Harmonie?

Graf: Also meistens, ja. Es gibt einen Fall, den beschreibe ich ja auch in dem Buch, wo es menschlich ein bisschen tragisch war, aber trotzdem ein wahnsinnig gutes Ergebnis rauskam. Es muss nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen sein zwischen Regie, Schauspielerinnen und Schauspielern, damit es gut wird. Sondern es kann auch eine, auf was auch immer basierende Auseinandersetzung sein - und es wird trotzdem gut.

In Ihrem Buch schreiben Sie von „ungeheuer vielen Fehlern“ in Ihrer Filmographie. Vor welchen Fehlern würden Sie den jungen Dominik Graf gerne bewahren?

Graf: Es ist kompliziert. Zum Beispiel kaue ich an meinem Großfilm „Die Sieger“ noch immer rum. Warum ist der so geworden? In meinem Buch habe ich mir die Mühe gemacht, das nochmal irgendwie genau rauszufinden und am Ende aller Selbst-Nachforschungen steht man aber trotzdem vor einem Rätsel. Dasselbe gilt für die frühen Filme. „Das zweite Gesicht“ beispielsweise - langweilig bis ins Finale. Und warum das so ist, das ist manchmal ganz schwer zu rekonstruieren. Aber man kann daraus lernen, das ist das Beste dran.

Haben Fernsehen und Kino eigentlich ihre gesellschaftliche Relevanz verloren?

Graf: Als ich angefangen habe, hatte ich schon das Gefühl, dass alles, was die Welt beinhaltet und was sie im Gang hält, auf der Leinwand vorkommt, vorkommen muss. Auch die Grausamkeit. Das Gefühl verschwindet, auch durch den staatlichen Einfluss auf die Fördertöpfe. Plötzlich werden andere Dinge wichtig. Bestimmten Themen darf man sich nicht mehr annehmen. Das Kino soll „gut“ sein. „Staatskino“ wie Klaus Lemke immer sagte. Gleichzeitig gibt es auf Streaming-Plattformen der öffentlich-rechtlichen die Tendenz, alles ins erzählerische Mittelmaß hineinzuzwängen. Bloß nichts Spezielles, bloß nichts Besonderes und nichts zu Arthausiges. Aber das ist ein falscher Weg! Dem versuche ich entgegenzuwirken. Im Sinne von: Wenn ich einen Film mache, dann darf da noch immer alles vorkommen. Die ganze Welt mit all ihren dunklen Leidenschaften.

Sie sind ein bekennender Fan des amerikanischen Kinos. Warum gab es nie einen Hollywood-Film von Ihnen?

Graf: Erstens, weil ich nie gefragt wurde. (lacht) Und dann ist es mir schon enorm wichtig, dass ich die Sprache, mit denen ich mit den Schauspielern arbeite, in allen Nuancen intus habe. Und so gut ich Englisch kann, ich hätte glaube ich trotzdem ein Interpretations - Problem an bestimmten Stellen. Für mich wäre das eine Verkomplizierung, die ich nicht leisten könnte.

Info:

Der Regisseur Dominik Graf (geb. 1952) gilt als einer der wichtigsten und kreativsten Filmemacher Deutschlands. Der 73-Jährige ist vielfach prämiert und wurde allein zehnmal mit der Grimme-Preis ausgezeichnet. Am 5. Oktober kehrt er nach Marktoberdorf zurück, wo er von 1966 bis 69 im Internat lebte. An diesem Abend erzählt Dominik Graf ab 19 Uhr in der Filmburg über das Filmemachen, liest aus seinem aktuellen Buch und zeigt Ausschnitte aus seinen Filmen. Tickets unter: info@filmburg.de oder 08342 916 683