Große Registrierungsaktion in Marktoberdorf: Spender für leukämieerkranktes Mädchen gesucht

Ein zwölfjähriges Mädchen aus Marktoberdorf ist an Leukämie erkrankt und braucht dringend eine passende Stammzellspende. Deshalb findet am Mittwoch, 1. Oktober, von 16 bis 20 Uhr an der Realschule Marktoberdorf eine Registrierungsaktion der DKMS statt. Mitmachen können alle zwischen 17 und 55 Jahren, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben, keine schwerwiegenden Erkrankungen aufweisen und noch nicht registriert sind, informiert die DKMS auf ihrer Internetseite.

So läuft die Registrierung in Marktoberdorf ab

Die Typisierung erfolgt mit einer Speichelprobe per Wattestäbchen. Sie dauert nur rund 15 Minuten – kann aber Leben retten. Auch online können unter www.dkms.de Registrierungssets bestellt werden. Bereits am Sonntag hatte der SV Geisenried eine Registrierungsaktion organisiert.