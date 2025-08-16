Icon Menü
Entdeckt tierische Abenteuer und kulinarische Erlebnisse in Marktoberdorf: Sommerferien für die ganze Familie.

Tipps für die Ferien

Sommerferien zu Hause: Hier sind drei gute Ideen für Familien in Marktoberdorf

Tierisch gute Sommerferien in Marktoberdorf: Wie wäre es zum Beispiel mit einer Schafsführung? Oder Geschichten übers Mittelalter? Da kommt keine Langeweile auf.
Von Dirk Ambrosch
    • |
    • |
    • |
    Für Familien mit Kindern ab sechs Jahren findet in Marktoberdorf eine Schafsführung statt.
    Für Familien mit Kindern ab sechs Jahren findet in Marktoberdorf eine Schafsführung statt. Foto: Gerlinde Schubert

    Das Touristikbüro Marktoberdorf bietet in den Sommerferien wieder verschiedene Führungen an:

    Am Donnerstag, 21. August, ab 13.30 Uhr, findet eine Schafsführung für Familien mit Kindern ab sechs Jahren statt. Bei der eineinhalbstündigen Wanderung haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Kontakt zu Tieren und können ihr Wissen rund um das Schaf erweitern. Interessierte können sich bei Roland Hämmerle unter der Telefonnummer 0152/26592659 anmelden.

    Mit dem Waschweib Zenzi durchs dunkle Marktberdorf

    „Mit dem Waschweib Zenzi durchs dunkle Oberdorf“ lautet das Motto am Freitag, 22. August. Mit Christiane Fischer und Christine Schmidt geht es auf der eineinhalb- bis zweistündigen Tour ins Mittelalter. Zenzi zeigt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ihre Welt, als es in Oberdorf nachts noch richtig dunkel wurde, die Pest wütete und es Aberglauben, Geschichten und Sagen gab. Beginn ist um 19.30 Uhr. Eine Anmeldung ist bis Freitag, 22. August, 12 Uhr, beim Touristikbüro unter der Telefonnummer 08342/400845 nötig.

    Mit dem E-Bike durch die Gegend südlich von Marktoberdorf

    Eine kulinarische Landpartie per E-Bike steht am Samstag, 23. August, auf dem Programm. Der Veranstalter Gesund und Aktiv aus Lengenwang will die Gegend südlich von Marktoberdorf sportlich, kulturell, landschaftlich und kulinarisch erkunden, Start ist um 13 Uhr. Die Veranstaltung erfordert ein eigenes E-Bike und entsprechende Ausrüstung. Anmeldung bis Donnerstag, 21. August, 17 Uhr, unter der Telefonnummer 08342/400845.

