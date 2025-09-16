Icon Menü
Erster Schultag an der Martinsschule Marktoberdorf: Freude, Tränen und neue Abenteuer

Millionen-Projekt

Es flossen auch Tränen: So war der erste Schultag an der neuen Martinsschule in Marktoberdorf

Am Dienstag zieht Leben in die St. Martinsschule Marktoberdorf ein. Wie geht es den Schülern in der nagelneuen Schule? Ein Besuch.
Von Stefanie Gronostay
    •
    •
    •
    Endlich ist es soweit: Nach fast zwei Jahrzehnten Arbeit steht Schulleiter Jörg Schneider in der neuen Martinsschule in Marktoberdorf und empfängt die neuen Erstklässlerinnen und Erstklässler.
    Endlich ist es soweit: Nach fast zwei Jahrzehnten Arbeit steht Schulleiter Jörg Schneider in der neuen Martinsschule in Marktoberdorf und empfängt die neuen Erstklässlerinnen und Erstklässler. Foto: Thomas Häring

    Für Schulleiter Jörg Schneider muss es fast ein surrealer Moment gewesen sein. Man muss sich mal vorstellen: Man arbeitet gefühlt Jahrzehnte an einem Projekt – und dann ist er plötzlich da, der Tag, auf den man 19 Jahre gewartet hat. Einen solchen Einschnitt markierte der 16. September: der erste Schultag in der neuen Martinsschule in Marktoberdorf. Das Datum schwebte lange über den Köpfen der Beteiligten. Und plötzlich war da Leben im Schulhaus: Kinderlachen hallte durch die Gänge, Fußgetrippel war zu hören, die ersten Tränen flossen, das erste Lied erklang. Kurzum: Das Leben zog ein. Zur Feier des Tages hatte der Schulleiter seinen alten Schulranzen hervorgeholt – und sechs Gegenstände mitgebracht, die für das stehen, was die Martinsschule ausmacht.

