Es flossen auch Tränen: So war der erste Schultag an der neuen Martinsschule in Marktoberdorf

Für Schulleiter Jörg Schneider muss es fast ein surrealer Moment gewesen sein. Man muss sich mal vorstellen: Man arbeitet gefühlt Jahrzehnte an einem Projekt – und dann ist er plötzlich da, der Tag, auf den man 19 Jahre gewartet hat. Einen solchen Einschnitt markierte der 16. September: der erste Schultag in der neuen Martinsschule in Marktoberdorf. Das Datum schwebte lange über den Köpfen der Beteiligten. Und plötzlich war da Leben im Schulhaus: Kinderlachen hallte durch die Gänge, Fußgetrippel war zu hören, die ersten Tränen flossen, das erste Lied erklang. Kurzum: Das Leben zog ein. Zur Feier des Tages hatte der Schulleiter seinen alten Schulranzen hervorgeholt – und sechs Gegenstände mitgebracht, die für das stehen, was die Martinsschule ausmacht.
Millionen-Projekt
