Kidical Mass weist auf Kinder im Verkehr hin

Kürzlich radelten etwa 75 Menschen jeden Alters in Form einer Kidical Mass durch Marktoberdorf. Die teilnehmenden Familien möchten ein Zeichen für mehr Sicherheit und Selbstständigkeit von mobilen Kindern und Senioren im Straßenverkehr setzen. Organisiert wurde die Aktion vom Nachhaltigen Marktoberdorf zusammen mit dem Bund Naturschutz.

Der Begriff Kidical Mass setzt sich aus den Begriffen „Kid“=Kind und „Critical Mass“= Kritische Menge zusammen. Das bedeutet, dass mindestens 16 Radfahrende durch die Stadt radeln. Diese werden dann wie ein Fahrzeug behandelt und können als geschlossene Gruppe fahren. In diesem Jahr nahmen bereits über 500 Städte und Gemeinden in Deutschland an den „Aktionswochen – Kidical Mass – Straßen sind für alle da“ teil, die beispielsweise auch von Eckard von Hirschhausen unterstützt werden.

Nach einer kurzen Ansprache von Birgit Glas und Barbara Wehle für sichere und gute Wege zur Schule oder zum Sport fuhren alle Richtung Marktoberdorf Nord und später auf der Kaufbeurer Straße wieder zurück zum Stadtzentrum. Dort gab es Geschicklichkeitsspiele fürs Fahrrad, bunte Luftballonfiguren sowie ein Eis für die Kinder.

