Fendt setzt jetzt sogar auf Influencer in Traktoren: „Feuerwerk neuer Produkte und Innovationen“

Aufbruchstimmung trotz Krise

Fendt setzt jetzt auf Influencer im Traktor - und hat damit Erfolg

Fendt ändert seine Marketingstrategie. Die neuen Traktoren aus Marktoberdorf rollen schon vor der Agritechnica durch Europa - mit Erfolg.
Von Andreas Filke
    Fünf neue Modellreihen präsentiert Fendt bei der Agritechnica in Hannover. Dabei erfährt die Erfolgsserie des 800 Vario (Foto) eine Neuauflage und kommt wieder zurück in den Markt.
    Fünf neue Modellreihen präsentiert Fendt bei der Agritechnica in Hannover. Dabei erfährt die Erfolgsserie des 800 Vario (Foto) eine Neuauflage und kommt wieder zurück in den Markt. Foto: AGCO Fendt

    Konkrete Zahlen wollte Christoph Gröblinghoff vor der versammelten Schar der Mitglieder des Fendt Classic Club International nicht nennen. Ein positives Signal sendete er von der Bühne im Forum in Marktoberdorf hinab ins Publikum aber trotzdem: „Fendt geht es in der aktuellen Situation und in den Wirren dieser Zeiten recht gut.“ Jedoch schob er gleich hinterher: „Der Wind bläst uns gerade direkt von vorn ins Gesicht.“

