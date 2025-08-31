Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Marktoberdorf
Icon Pfeil nach unten

Fendt präsentiert fünf neue Traktoren zur Agritechnica: Innovationen für Landwirte weltweit im Fokus

Entwicklung aus Marktoberdorf

Fendt startet durch: Fünf neue Traktorenmodelle zur Agritechnica

Fendt geht zur weltgrößten Landwirtschaftsmesse in die Vollen. Mit den neuen Traktoren aus Marktoberdorf verfolgt das Unternehmen ein großes Ziel.
Von Andreas Filke
    • |
    • |
    • |
    Fünf neue Modelle von Traktoren stellt der Marktoberdorfer Traktorenhersteller AGCO/Fendt bei der Agritechnica in Hannover vor. Schon jetzt sorgt die Rückkehr des Fendt 800 Vario für Aufsehen.
    Fünf neue Modelle von Traktoren stellt der Marktoberdorfer Traktorenhersteller AGCO/Fendt bei der Agritechnica in Hannover vor. Schon jetzt sorgt die Rückkehr des Fendt 800 Vario für Aufsehen. Foto: AGCO Fendt

    Durch die Wiedervereinigung ist nicht mehr vieles so, wie es war. Die Postleitzahlen zum Beispiel. Da gab es in der DDR und in Westdeutschland oft die selben für zwei unterschiedliche Orte. Die Lösung: „Fünf ist Trümpf!“ Mit diesem Slogan warb die Bundespost für die neuen fünfstelligen Postleitzahlen. „Fünf ist Trümpf“ hätte auch der aktuelle Werbespruch von AGCO/Fendt lauten können. Denn das Marktoberdorfer Unternehmen hat gleich fünf neue Traktoren vorgestellt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden