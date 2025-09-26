Icon Menü
Feuerwehrler erhalten Bonuspunkte für städtische Bauplätze in Marktoberdorf – Ist das gerecht?

Lebhafte Diskussion

Städtische Bauplätze: Bonus nur für Feuerwehrler oder auch für Rettungsdienstler? Ein Kommentar

Bei der Vergabe von städtischem Baugrund in Marktoberdorf sollen Aktive der Feuerwehren Zusatzpunkte erhalten, Rettungsdienstler nicht. Ist das gerecht? Ein Kommentar
Von Andreas Filke
    Sollen ausschließlich Feuerwehrler zusätzliche Punkte fürs Ehrenamt erhalten, wenn es um die Vergabe städtischer Grundstücke geht? Darüber hat der Stadtrat lange diskutiert.
    Sollen ausschließlich Feuerwehrler zusätzliche Punkte fürs Ehrenamt erhalten, wenn es um die Vergabe städtischer Grundstücke geht? Darüber hat der Stadtrat lange diskutiert. Foto: Gabi Lendle (Symbolbild)

    Dass es im Stadtrat zu einer lebhaften Diskussion darüber kam, nach welche Kriterien städtische Bauplätze vergeben werden, wundert nicht. Vor allem bei der Berücksichtigung ehrenamtlicher Tätigkeit kam es erneut zu einem Wortgefecht. Denn Feuerwehrler erhalten Punkte, Rettungsdienstler nicht – obwohl beide das selbe Ziel vereint: Menschenleben retten. Ein schlagkräftiges Argument von Wolfgang Hannig und eine wichtige Begründung, warum Ehrenamtler in anderen Vereinen trotz ihrer Verdienste für die Stadt nicht aufgeführt sind. Hannigs Frage, warum im alten Katalog Rettungsdienstler berücksichtigt waren, im neuen nicht mehr, trifft den Kern.

