Städtische Bauplätze: Bonus nur für Feuerwehrler oder auch für Rettungsdienstler? Ein Kommentar

Dass es im Stadtrat zu einer lebhaften Diskussion darüber kam, nach welche Kriterien städtische Bauplätze vergeben werden, wundert nicht. Vor allem bei der Berücksichtigung ehrenamtlicher Tätigkeit kam es erneut zu einem Wortgefecht. Denn Feuerwehrler erhalten Punkte, Rettungsdienstler nicht – obwohl beide das selbe Ziel vereint: Menschenleben retten. Ein schlagkräftiges Argument von Wolfgang Hannig und eine wichtige Begründung, warum Ehrenamtler in anderen Vereinen trotz ihrer Verdienste für die Stadt nicht aufgeführt sind. Hannigs Frage, warum im alten Katalog Rettungsdienstler berücksichtigt waren, im neuen nicht mehr, trifft den Kern.
Lebhafte Diskussion
