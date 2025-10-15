Flugzeug stürzt 1943 über Oberthingau ab – und rast auf das Dorf zu

Es war das Jahr 1943 und Peppi Specht war fast elf Jahre alt, als sie eines Nachts von einem lauten Knall geweckt wurde. Sie stieg aus ihrem Bett und trat ans Fenster – und erblickte Flammen. Ein Flugzeug war auf dem Feld neben ihrem Haus in Oberthingau abgestürzt. Die brennenden Teile der Maschine lagen dort verteilt. Später wurde klar: Darin befanden sich drei deutsche Soldaten, die bei dem Unfall starben. 82 Jahre später ist Specht eine der wenigen, die sich noch an diesen Unfall erinnern können.
Tödlicher Unfall
