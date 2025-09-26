„Ich kann es nur empfehlen“: Darum entscheiden sich junge Menschen fürs Handwerk

Drei Jahre ist es her, das Leonie Braun die Ausbildung zur Bäckerin angefangen hat. In Halblech in Christl‘s Kuchentraum. „Ich habe schon immer gerne gebacken“, erzählt sie. Und nach einem Praktikum war ihr klar: Diesen Beruf möchte sie ausüben. „Es war auch manchmal hart“, sagt sie rückblickend. Doch gelohnt hat es sich allemal: Mit 121 anderen jungen Menschen wurde sie im Marktoberdorfer Modeon freigesprochen – und ist sogar für ihre hervorragenden Leistungen ausgezeichnet worden.

Felicia Straßer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

87616 Marktoberdorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Robert Klauer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis