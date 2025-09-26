Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Marktoberdorf
Icon Pfeil nach unten

Freisprechungsfeier im Ostallgäu: Darum entscheiden sich junge Menschen fürs Handwerk

Freisprechungsfeier in Marktoberdorf

„Ich kann es nur empfehlen“: Darum entscheiden sich junge Menschen fürs Handwerk

122 junge Menschen sind im Ostallgäu freigesprochen worden. Warum ihnen das Handwerk am Herzen liegt und ihre Jobs als zukunftssicher gelten.
Von Felicia Straßer
    • |
    • |
    • |
    Drei Jahre lang dauerte die Ausbildung von Leonie Braun (links) in der Bäckerei Chrisl‘s Kuchentraum.
    Drei Jahre lang dauerte die Ausbildung von Leonie Braun (links) in der Bäckerei Chrisl‘s Kuchentraum. Foto: Felix Futschik (Archivbild)

    Drei Jahre ist es her, das Leonie Braun die Ausbildung zur Bäckerin angefangen hat. In Halblech in Christl‘s Kuchentraum. „Ich habe schon immer gerne gebacken“, erzählt sie. Und nach einem Praktikum war ihr klar: Diesen Beruf möchte sie ausüben. „Es war auch manchmal hart“, sagt sie rückblickend. Doch gelohnt hat es sich allemal: Mit 121 anderen jungen Menschen wurde sie im Marktoberdorfer Modeon freigesprochen – und ist sogar für ihre hervorragenden Leistungen ausgezeichnet worden.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden