Sekundenschlaf auf der B12? Frontalunfall auf der B12 zwischen Kraftisried und Wildpoldsried: Zwei Autofahrer verletzt

Am Mittwoch gerät ein 28-Jähriger auf der B12 mit seinem Auto in den Gegenverkehr. Die Polizei hat Anhaltspunkte, dass der junge Mann am Steuer einschlief.