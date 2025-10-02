Frontalunfall auf der B12 zwischen Kraftisried und Wildpoldsried: Zwei Autofahrer verletzt

Am Mittwochnachmittag sind auf der B12 zwischen Kraftisried und Wildpoldsried zwei Autos frontal zusammengestoßen. Die Insassen wurden bei dem Unfall teils schwer verletzt. Laut Polizei geriet ein 28-jähriger Autofahrer auf der B12 in Fahrtrichtung Kempten in den Gegenverkehr. Der Wagen des 28-Jährigen fuhr in das entgegenkommende Fahrzeug eines 51-Jährigen. Der Mann wurde bei dem Zusammenstoß mittelschwer, der 28-Jährige leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten stark beschädigt abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt rund 17.000 Euro. Der Verkehr wurde jeweils einspurig in beide Richtungen vorbeigeleitet. Nach Angaben der Polizei liegen Anhaltspunkte vor, dass der 28-jährige Autofahrer während der Fahrt einschlief. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Nachdem an der Unfallstelle Betriebsstoffe von einem beschädigten Fahrzeug ausgelaufen waren, wurde durch die zuständige Umweltbehörde eine geringe Abtragung der Erdoberfläche in Auftrag gegeben. Der Verkehr auf der B12 war deshalb über mehrere Stunden beeinträchtigt.
Sekundenschlaf auf der B12?
