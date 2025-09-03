„Ein klasse Platz zum Leben“: Diese Ostallgäuer Gemeinde feierte ihr 650-jähriges Bestehen

Voller Stolz feierte die Gemeinde Görisried sein 650-jähriges Bestehen im Rahmen des Dorffestes. Außerdem gab es einen Dankgottesdienst und die neue Dorfchronik wurde im Festzelt bei der Waldbachhalle vorgestellt.
1375 kamen erste Siedler
