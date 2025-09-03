Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Marktoberdorf
Icon Pfeil nach unten

Diese Ostallgäuer Gemeinde feierte ihr 650-jähriges Bestehen

1375 kamen erste Siedler

„Ein klasse Platz zum Leben“: Diese Ostallgäuer Gemeinde feierte ihr 650-jähriges Bestehen

Diese Dorfgemeinschaft blickt auf sage und schreibe 650 Jahre zurück - Freud und Leid prägten die Zeit, über die in der neuen Chronik nachzulesen ist.
Von Rosemarie Klimm
    • |
    • |
    • |
    Seit 650 Jahren gibt es diese Gemeinde im Ostallgäu.
    Seit 650 Jahren gibt es diese Gemeinde im Ostallgäu. Foto: Harald Langer

    Voller Stolz feierte die Gemeinde Görisried sein 650-jähriges Bestehen im Rahmen des Dorffestes. Außerdem gab es einen Dankgottesdienst und die neue Dorfchronik wurde im Festzelt bei der Waldbachhalle vorgestellt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden