Görisried: Gemeinderat wählt überraschend neuen Bürgermeisterkandidaten Kunz

Kommunalwahl 2026

Überraschende Wende in Görisried: Gemeinderat präsentiert neuen Bürgermeisterkandidaten

Der Gemeinderat Görisried gegen eine erneute Nominierung von Bürgermeister Bea ausgesprochen. Stattdessen soll Werner Kunz ins Rennen gehen. Was ist passiert?
Von Stefanie Gronostay
    Amtsinhaber Dr. Stephan Bea (links) will Bürgermeister von Görisried bleiben, Werner Kunz will Bürgermeister von Görisried werden.
    Amtsinhaber Dr. Stephan Bea (links) will Bürgermeister von Görisried bleiben, Werner Kunz will Bürgermeister von Görisried werden. Foto: Stefanie Gronostay, Gemeinde Görisried

    In Görisried hat eine Entscheidung des Gemeinderats für Aufsehen gesorgt: Alle zwölf Räte der Allgemeinen Wählerschaft Görisried (AWG) haben bei einer Sitzung einstimmig beschlossen, die erneute Kandidatur von Bürgermeister Dr. Stephan Bea bei der Kommunalwahl 2026 nicht mehr zu unterstützen. Stattdessen soll Werner Kunz, ein Ratsmitglied aus den eigenen Reihen, ins Rennen gehen.

