Überraschende Wende in Görisried: Gemeinderat präsentiert neuen Bürgermeisterkandidaten

In Görisried hat eine Entscheidung des Gemeinderats für Aufsehen gesorgt: Alle zwölf Räte der Allgemeinen Wählerschaft Görisried (AWG) haben bei einer Sitzung einstimmig beschlossen, die erneute Kandidatur von Bürgermeister Dr. Stephan Bea bei der Kommunalwahl 2026 nicht mehr zu unterstützen. Stattdessen soll Werner Kunz, ein Ratsmitglied aus den eigenen Reihen, ins Rennen gehen.

