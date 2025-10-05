Icon Menü
Großbrand in Bernbach: 100 Einsatzkräfte kämpfen stundenlang gegen die Flammen

700.000 Euro Schaden

Großbrand in Bernbach: 100 Einsatzkräfte kämpfen stundenlang gegen die Flammen

Am Ortsrand von Bernbach ist am Samstag eine Maschinenhalle abgebrannt. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern - dank der Landwirte, die mitanpackten.
Von Stefanie Gronostay
    Über 100 Rettungskräfte waren bei dem Band der Maschinenhalle im Einsatz. Über Stunden hinweg kämpften sie gegen das Feuer.
    Über 100 Rettungskräfte waren bei dem Band der Maschinenhalle im Einsatz. Über Stunden hinweg kämpften sie gegen das Feuer. Foto: Michael Winkelmann, Feuerwehr Marktoberdorf

    700.000 Euro Schaden und eine vollständig zerstörte Maschinenhalle: Das ist die Bilanz eines Großbrandes, der sich am Samstagvormittag in Bernbach, einem Ortsteil von Bidingen, ereignete. Über 100 Einsatzkräfte kämpften über Stunden hinweg gegen die Flammen. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Das ist vor allem dem Einsatz der Helferinnen und Helfer zu verdanken: Feuerwehr, Polizei, THW, Rettungsdienst und Landwirte packten alle zusammen mit an, um das Feuer unter Kontrolle zu bekommen.

