Hüttenwirt und Hoffnungsträger: Dieser 29-Jährige will Landrat im Ostallgäu werden

Johannes Erd wirkt wie jemand, für den das Glas eher immer halb voll ist. Und so überrascht die Antwort auch nicht. „Das macht mir keine große Angst“, sagt er auf die Frage, die unter die Kategorie „was wäre wenn?“ fällt. Ob er sich Sorgen machen würde, nach einem Wahlsieg gar nicht mehr richtig in die Berge zu kommen? Nein, antwortet er. Denn die Arbeitszeit eines Hüttenwirtes sei mit der eines Landrates durchaus vergleichbar. Gut und gerne 80 Stunden Zeit müsse man hier wie da pro Woche investieren. Zumindest vom Stundenaufwand also nichts Neues.

