Grünen-Landratskandidat Johannes Erd: Vom Hüttenwirt zum Hoffnungsträger im Ostallgäu.

Landratskandidat fürs Ostallgäu

Hüttenwirt und Hoffnungsträger: Dieser 29-Jährige will Landrat im Ostallgäu werden

Die Grünen nominieren Johannes Erd zum Landratskandidaten. Der Nesselwanger ist in der Region fest verwurzelt. Wie er als Landrat das Ostallgäu verändern will.
Von Dirk Ambrosch
    Mit seinem besten Freund Liam Moore betreibt Johannes Erd (rechts) seit 2024 die Bad Kissinger Hütte. Nun tritt er für die Grünen als Landratskandidat im Ostallgäu an.
    Mit seinem besten Freund Liam Moore betreibt Johannes Erd (rechts) seit 2024 die Bad Kissinger Hütte. Nun tritt er für die Grünen als Landratskandidat im Ostallgäu an. Foto: Martina Kraut / Benedikt Siegert

    Johannes Erd wirkt wie jemand, für den das Glas eher immer halb voll ist. Und so überrascht die Antwort auch nicht. „Das macht mir keine große Angst“, sagt er auf die Frage, die unter die Kategorie „was wäre wenn?“ fällt. Ob er sich Sorgen machen würde, nach einem Wahlsieg gar nicht mehr richtig in die Berge zu kommen? Nein, antwortet er. Denn die Arbeitszeit eines Hüttenwirtes sei mit der eines Landrates durchaus vergleichbar. Gut und gerne 80 Stunden Zeit müsse man hier wie da pro Woche investieren. Zumindest vom Stundenaufwand also nichts Neues.

