Neue Martinsschule öffnet ihre Türen: Das ist zur offiziellen Einweihungsfeier geboten

Am Samstag, 25., und Sonntag, 26. Oktober, ist es so weit: Die neu erbaute St. Martinsschule in Marktoberdorf wird offiziell eröffnet. Dazu sind alle Marktoberdorferinnen und Marktoberdorfer eingeladen. Der Neubau mitten in der Stadt hat in den vergangenen Jahren für viel Aufsehen gesorgt – Tag für Tag konnten die Bürger beobachten, wie die neue Schule wuchs. Nun dürfen sie auch einen Blick ins Innere werfen.

Martinsschule startet Videoprojekt

Die Nachfrage ist riesig: Alle Führungen sind bereits ausgebucht. Doch niemand muss leer ausgehen. Schulleiter Jörg Schneider hat sich für alle, die kein Ticket bekommen haben, eine besondere Alternative einfallen lassen. Schneider hat sich vorab bei einem kompletten Rundgang durch die Schule filmen lassen. Das Projekt ist zusammen mit den Film- und Fotofreunden unter der Leitung von Thomas Häring entstanden. Der Schulleiter führt dabei selbst durch Klassenzimmer, Flure und Stockwerke, die mit viel Glas und Transparenz bestechen. Wer in den Räumen steht, kann weit schauen. Durch die großen Fenster lassen sich die grünen Blätter der Bäume und der blaue Himmel sehen. Es gibt Raum zum Atmen. Raum zum Entfalten.

Doch es soll nicht zu viel verraten werden. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sind quasi live dabei und bekommen dabei noch jede Menge Hintergrundinformationen. Schneider hat das Projekt schließlich von Tag eins an begleitet und weiß eine Menge darüber zu berichten. Und nicht nur das: Das Team hat auch noch Schülerinnen und Schüler interviewt. Was denken die Kinder über die Schule? Der Film läuft am Eröffnungswochenende von 9.30 bis 15 Uhr in der Aula – so kann jeder Gast die neue Schule kennenlernen, auch ohne Ticket für eine Führung. Dazwischen finden die Rundgänge für diejenigen statt, die sich vorab online angemeldet haben.

Das ist sonst noch zur feierlichen Einweihung im Oktober geboten

Am Eröffnungswochenende wird zudem für das leibliche Wohl gesorgt: Der Elternbeirat verkauft ab 9.30 Uhr in der Aula Würstchen, Kaffee, Kuchen und Getränke. Um jeweils 16 Uhr wird zudem das Singspiel „Till Eulenspiegel will fliegen“ aufgeführt. Für das Stück gibt es noch Tickets. Auf der Internetseite der Schule unter www.stmartin-grundschule.de ist ein entsprechender Link zu finden. Und die Schule kündigt an, weitere Besichtigungstermine im Frühjahr anzubieten. Die Termine werden noch rechtzeitig bekannt gegeben. Doch nun wird erst einmal Eröffnung gefeiert.