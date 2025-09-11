Wilma Hofer tritt bei Bürgermeisterwahl nicht mehr an

Gleich beim ersten Punkt der Tagesordnung ließ Gemeindechefin Wilma Hofer im Gemeinderat die Katze aus dem Sack: „Ich werde 2026 nicht mehr kandidieren“, verkündete sie. Zuvor hatte sie sich nochmals dafür ausgesprochen, die Bürgermeisterstelle nicht mehr als Ehren-, sondern als Hauptamt zu vergeben. Das sei wegen der Aufgabenfülle und des Zeitaufwands gerechtfertigt, meinte sie.
Kommunalwahl 2026
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden