Wilma Hofer tritt bei Bürgermeisterwahl nicht mehr an

Gleich beim ersten Punkt der Tagesordnung ließ Gemeindechefin Wilma Hofer im Gemeinderat die Katze aus dem Sack: „Ich werde 2026 nicht mehr kandidieren“, verkündete sie. Zuvor hatte sie sich nochmals dafür ausgesprochen, die Bürgermeisterstelle nicht mehr als Ehren-, sondern als Hauptamt zu vergeben. Das sei wegen der Aufgabenfülle und des Zeitaufwands gerechtfertigt, meinte sie.

