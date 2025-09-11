Icon Menü
Günzach: Wilma Hofer tritt nicht mehr als Bürgermeisterin an – Kandidaten für die Kommunalwahl 2026

Kommunalwahl 2026

Wilma Hofer tritt bei Bürgermeisterwahl nicht mehr an

An der Spitze des Rathauses in Günzach bahnt sich im Frühjahr 2026 ein Wechsel an. Für die Nachfolge gibt es bereits einen Kandidaten.
    Wilma Hofer tritt bei der Kommunalwahl 2026 nicht mehr an.
    Wilma Hofer tritt bei der Kommunalwahl 2026 nicht mehr an. Foto: Matthias Becker (Archivbild)

    Gleich beim ersten Punkt der Tagesordnung ließ Gemeindechefin Wilma Hofer im Gemeinderat die Katze aus dem Sack: „Ich werde 2026 nicht mehr kandidieren“, verkündete sie. Zuvor hatte sie sich nochmals dafür ausgesprochen, die Bürgermeisterstelle nicht mehr als Ehren-, sondern als Hauptamt zu vergeben. Das sei wegen der Aufgabenfülle und des Zeitaufwands gerechtfertigt, meinte sie.

