Rangelei am Haslacher See: Streit zwischen Hunde-Besitzer und Badegast eskaliert

Eigentlich war es ein schöner Sommertag für Klaus Schuhbeck: Gemeinsam mit seinem Sohn war er vor einigen Tagen am Haslacher See in Bernbeuren. Es war heiß, die beiden kühlten sich im Wasser ab. Beim Weg nach draußen fiel Schuhbeck dann aber der große Hund auf, der da über die Liegewiese lief. Dabei sind die Vierbeiner auf der Anlage verboten. Schuhbeck stellte die Besitzer zur Rede – und wurde letztendlich von dem Herrchen des Tieres attackiert, wie er sagt. Der Bernbeurer wandte sich an unsere Redaktion und schilderte den Vorfall, der letztendlich bei der Polizei landete.

