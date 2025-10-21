Kleider und Kuchen bringen Spenden

Bereits zum achten Mal veranstalteten die Korbballerinnen und Turnerfrauen ein Marktwochenende in der Geisenrieder Mehrzweckhalle. Gestartet wurde am Samstagabend mit dem Mädelsbasar. Damenkleidung und Accessoires standen im Mittelpunkt, Musik und Getränke bildeten den Rahmen.

Eng war es am Sonntag beim Kinderbasar. 40 Aussteller boten Kleidung an, darunter auch selbst Geschneidertes. Ponyreiten sorgte für Unterhaltung bei den Kindern. Im Rahmen der Veranstaltung war auch eine Registrierung bei der gemeinnützigen Organisation Deutsche Knochenmarkspende möglich. 160 Besucher nutzten die Gelegenheit, darunter Feuerwehren aus der Umgebung und ein Motorradclub aus Wald.

Der Erlös vom Verkauf von Gebäckspenden der Bäckerei Lipp und 30 selbst gebackener Kuchen kam der DKMS zu. Mithilfe weiterer 300 Euro Unterstützung vom SV Geisenried konnten schließlich 2000 Euro übergeben werden. „Wir waren echt überwältigt von der großen Bereitschaft, mitzumachen“, so Samara Kögel vom Orga-Team.

