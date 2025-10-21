Icon Menü
In Geisenried spenden die Korbballerinnen und Turnerfrauen 2000 Euro für einen guten Zweck.

Marktoberdorf

Kleider und Kuchen bringen Spenden

Nach dem Marktwochenende in Geisenried spenden die Korbballerinnen und Turnerfrauen 2000 Euro für einen guten Zweck.
Von Armin Baur
    • |
    • |
    • |
    Viel los war beim Kinderbasar in der Geisenrieder Mehrzweckhalle.
    Viel los war beim Kinderbasar in der Geisenrieder Mehrzweckhalle. Foto: Samara Kögel

    Bereits zum achten Mal veranstalteten die Korbballerinnen und Turnerfrauen ein Marktwochenende in der Geisenrieder Mehrzweckhalle. Gestartet wurde am Samstagabend mit dem Mädelsbasar. Damenkleidung und Accessoires standen im Mittelpunkt, Musik und Getränke bildeten den Rahmen.

    Eng war es am Sonntag beim Kinderbasar. 40 Aussteller boten Kleidung an, darunter auch selbst Geschneidertes. Ponyreiten sorgte für Unterhaltung bei den Kindern. Im Rahmen der Veranstaltung war auch eine Registrierung bei der gemeinnützigen Organisation Deutsche Knochenmarkspende möglich. 160 Besucher nutzten die Gelegenheit, darunter Feuerwehren aus der Umgebung und ein Motorradclub aus Wald.

    Der Erlös vom Verkauf von Gebäckspenden der Bäckerei Lipp und 30 selbst gebackener Kuchen kam der DKMS zu. Mithilfe weiterer 300 Euro Unterstützung vom SV Geisenried konnten schließlich 2000 Euro übergeben werden. „Wir waren echt überwältigt von der großen Bereitschaft, mitzumachen“, so Samara Kögel vom Orga-Team.

    Dieser Inhalt wurde von der Redaktion nicht bearbeitet

    Hier veröffentlichen wir Berichte, die uns Vereine, Schulen, Kindergärten und andere Organisationen über das Allgäuer Vereineportal eingereicht haben. Sie können sich mit selbst beigesteuerten Texten und Bildern öffentlichkeitswirksam präsentieren.
    Wir achten zwar auf Fehler in diesen Inhalten. Wir verändern die Texte aber sonst nur in Ausnahmefällen. Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann – in der Zeitung und online.

    Mit dem neuen Angebot wollen wir Ihnen noch mehr Service bieten. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

