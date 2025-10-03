Icon Menü
Infoveranstaltungen zum Wohnprojekt "Hochwiespark" in Marktoberdorf ab 5. Oktober

Wohnprojekt

Wohngebiet am ehemaligen Krankenhausareal Marktoberdorf: Ab Sonntag Infoveranstaltungen

Ab 5. Oktober informiert die BSG-Allgäu über das geplante Wohnprojekt „Hochwiespark“ auf dem ehemaligen Krankenhausareal in Marktoberdorf.
Von Stefanie Gronostay
    So sollen die Eigentumswohnungen aussehen.
    So sollen die Eigentumswohnungen aussehen. Foto: BSG-Allgäu

    Nach acht Jahren Ungewissheit steht nun endlich fest: Ab Herbst 2026 soll auf dem ehemaligen Krankenhausareal in Marktoberdorf gebaut werden. Die Bau- und Siedlungsgenossenschaft (BSG) Allgäu will dort das Wohnprojekt „Hochwiespark – Wohnen südlich der Buchel“ realisieren - und auch die Öffentlichkeit über die Pläne informieren.

    BSG-Allgäu informiert über Wohnprojekt „Hochwiespark“ in Marktoberdorf

    Ab dem 5. Oktober stellt die BSG-Allgäu das Projekt jeden Sonntag und Mittwoch im Oktober von 14 bis 16 Uhr vor. Dafür wird am Gelände selbst ein Container aufgestellt. An den genannten Tagen werden jeweils Ansprechpartner der BSG vor Ort sein. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig

