Jugend wird ungeschlagen Meister

Nach dem Meistertitel in der Halle behaupteten sich die Jugend-19-Korbballmädels des TSV Lengenwang auch in der Feldrunde. So wurden sie in der Bezirksliga mit 30 Punkten und einem Korbverhältnis von 106 zu 48 ungeschlagen Meister. Ihre Trainerinnen Karolin Mair und Andrea Gast freuen sich über den erneuten Spitzenplatz. Ergänzt wurden die zehn Jugend-19-Spielerinnen von einer Jugend-15-Spielerin. Den Saisonabschluss feierten sie gemeinsam mit der Jugend 15 bei einem Ausflug im Alpspitzsplash in Nesselwang.

Dieser Inhalt wurde von der Redaktion nicht bearbeitet

Hier veröffentlichen wir Berichte, die uns Vereine, Schulen, Kindergärten und andere Organisationen über das Allgäuer Vereineportal eingereicht haben. Sie können sich mit selbst beigesteuerten Texten und Bildern öffentlichkeitswirksam präsentieren.

Wir achten zwar auf Fehler in diesen Inhalten. Wir verändern die Texte aber sonst nur in Ausnahmefällen. Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann – in der Zeitung und online.

Mit dem neuen Angebot wollen wir Ihnen noch mehr Service bieten. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!