Kolpingsfamilie feiert Bergmesse

Das warme Sommerwetter und strahlender Sonnenschein zog viele Mitglieder der Kolpingsfamilie Marktoberdorf und auch Gläubige kürzlich zur Bergmesse auf den Auerberg beim Buffernandl. Senioren suchten Schatten unter den Bäumen, viele nahmen Platz vor dem Altar, Kinder saßen im Gras und einige hatten den Regenschirm als Schattenspender aufgespannt. Die Messe um 11 Uhr wurde von Kaplan Herbert Kramert zelebriert und die musikalische Begleitung kam vom Bläserensemble. Kaplan Kramert ging in seiner Predigt auf das Wirken von Adolf Kolping ein, für andere da zu sein. Paul Osteried, erster Vorsitzender der Kolpingsfamilie Marktoberdorf, bedankte sich am Schluss bei den Bläsern, Kaplan Kramert und den Ministranten sowie allen Helfern. Anschließend gab es noch ein geselliges Beisammensein.

