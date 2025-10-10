Bürgermeisterkandidatur in Görisried: „Nominierungsveranstaltung glich Abrechnung“

Die Nominierungsversammlung in Görisried hat eines deutlich gezeigt: Der Frust im Gemeinderat ist hoch – und das ist nachvollziehbar. Wer über Jahre mit Herzblut und großem Engagement ehrenamtlich für seine Gemeinde arbeitet, spürt jedes Versäumnis und jede Verzögerung besonders stark. Da ist es unvermeidlich, dass Emotionen mit im Spiel sind. Gerade deshalb wäre es besser gewesen, einen neutralen Moderator einzusetzen.
Kommentar
