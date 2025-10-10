Icon Menü
Kommentar zur Nominierungsveranstaltung in Görisried: Amtsinhaber Bea hatte keine Chance

Kommentar

Bürgermeisterkandidatur in Görisried: „Nominierungsveranstaltung glich Abrechnung“

Bei der Nominierungsveranstaltung in Görisried hatte Amtsinhaber Bea keine Chance, findet unsere Autorin. Ein neutraler Moderator wäre besser gewesen.
Stefanie Gronostay
Von Stefanie Gronostay
    • |
    • |
    • |
    Bei der Nominierungsveranstaltung der Allgemeinen Wählerschaft Görsried stellten sich der amtierende Bürgermeister Dr. Stephan Bea (links) und Ratsmitglied Werner Kunz zur Wahl.
    Bei der Nominierungsveranstaltung der Allgemeinen Wählerschaft Görsried stellten sich der amtierende Bürgermeister Dr. Stephan Bea (links) und Ratsmitglied Werner Kunz zur Wahl. Foto: Stefanie Gronostay

    Die Nominierungsversammlung in Görisried hat eines deutlich gezeigt: Der Frust im Gemeinderat ist hoch – und das ist nachvollziehbar. Wer über Jahre mit Herzblut und großem Engagement ehrenamtlich für seine Gemeinde arbeitet, spürt jedes Versäumnis und jede Verzögerung besonders stark. Da ist es unvermeidlich, dass Emotionen mit im Spiel sind. Gerade deshalb wäre es besser gewesen, einen neutralen Moderator einzusetzen.

