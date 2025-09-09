Icon Menü
Künstler Bertram Maria Keller zieht mit Ausstellung „Rooms“ ins Tagwerk Marktoberdorf ein

„Rooms“

Kultur-Hotspot Tagwerk: Wie ein Marktoberdorfer Künstler einen alten Bauernhof verwandelt

Bertram Maria Keller zieht mit seiner Ausstellung „Rooms“ ins Tagwerk ein. Seine Vision: Der Ort soll zum kulturellen Hotspot werden. Was die Besucher erwartet.
Von Stefanie Gronostay
    Bertram Maria Keller (Mitte) zieht ab Mitte September mit seiner Ausstellung „Rooms“ ins Tagwerk ein. Mit dabei: (von links) Ina Brandt alias DJane Ina B., Ray und Male von der Band Rylet, Fotograf Thomas Häring und Dr. Natalie Gdynia, Präsidentin vom Lions Club Marktoberdorf, der die Ausstellung unterstützt. Auf dem Foto fehlt Regisseur Leo Hiemer.
    Bertram Maria Keller (Mitte) zieht ab Mitte September mit seiner Ausstellung „Rooms“ ins Tagwerk ein. Mit dabei: (von links) Ina Brandt alias DJane Ina B., Ray und Male von der Band Rylet, Fotograf Thomas Häring und Dr. Natalie Gdynia, Präsidentin vom Lions Club Marktoberdorf, der die Ausstellung unterstützt. Auf dem Foto fehlt Regisseur Leo Hiemer. Foto: Stefanie Gronostay

    Wenn man Bertram Maria Keller mit einem Spruch beschreiben müsste, wäre wohl „Geht nicht, gibt’s nicht“ das Naheliegendste. Dieser Gedanke drängt sich auf, sobald man in diesen Tagen das Tagwerk 27 in Marktoberdorf betritt. Wer sonst käme auf die Idee, innerhalb weniger Wochen einen alten, denkmalgeschützten Bauernhof – ohne Strom – in einen Kulturtreffpunkt zu verwandeln? Wo vor Kurzem noch leere Räume zu sehen waren, nimmt nun Kellers Ausstellung „Rooms“ Form an. Am Samstag, 13. September, um 19 Uhr wird eröffnet.

