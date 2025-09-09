Kultur-Hotspot Tagwerk: Wie ein Marktoberdorfer Künstler einen alten Bauernhof verwandelt

Wenn man Bertram Maria Keller mit einem Spruch beschreiben müsste, wäre wohl „Geht nicht, gibt’s nicht“ das Naheliegendste. Dieser Gedanke drängt sich auf, sobald man in diesen Tagen das Tagwerk 27 in Marktoberdorf betritt. Wer sonst käme auf die Idee, innerhalb weniger Wochen einen alten, denkmalgeschützten Bauernhof – ohne Strom – in einen Kulturtreffpunkt zu verwandeln? Wo vor Kurzem noch leere Räume zu sehen waren, nimmt nun Kellers Ausstellung „Rooms“ Form an. Am Samstag, 13. September, um 19 Uhr wird eröffnet.

