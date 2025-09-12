Das Mobilé plant neues Kulturraumfestival: Das ist geplant

Seit drei Jahren ist es mittlerweile schon ein fester Programmpunkt, dass das Mobilé Marktoberdorf nach den Sommerferien einen Tag der offenen Tür veranstaltet. Der Gedanke dahinter: Die komplette Mobilé-Familie - egal ob Tänzer, Maler, Theaterspieler oder Sänger - wollen sich der Öffentlichkeit präsentieren. Doch das Mobilé ist nicht nur Kunst und Schule, sondern auch Bühne für die verschiedensten Künste, Gruppen und Talente. Dieses Jahr geht die Einrichtung deshalb noch einen Schritt weiter: Statt eines Tages gibt es gleich ein ganzes Festival – das „Kulturraumfestival“ feiert vom 18. bis 21. September Premiere.

Stefanie Gronostay Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

87616 Marktoberdorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lucia Golda Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis