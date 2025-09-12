Das Mobilé plant neues Kulturraumfestival: Das ist geplant

Seit drei Jahren ist es mittlerweile schon ein fester Programmpunkt, dass das Mobilé Marktoberdorf nach den Sommerferien einen Tag der offenen Tür veranstaltet. Der Gedanke dahinter: Die komplette Mobilé-Familie - egal ob Tänzer, Maler, Theaterspieler oder Sänger - wollen sich der Öffentlichkeit präsentieren. Doch das Mobilé ist nicht nur Kunst und Schule, sondern auch Bühne für die verschiedensten Künste, Gruppen und Talente. Dieses Jahr geht die Einrichtung deshalb noch einen Schritt weiter: Statt eines Tages gibt es gleich ein ganzes Festival – das „Kulturraumfestival“ feiert vom 18. bis 21. September Premiere.
Theater, Musik und mehr
