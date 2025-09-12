Icon Menü
Kulturraumfestival in Marktoberdorf: Das ist bei dem neuen Festival geplant

Theater, Musik und mehr

Das Mobilé plant neues Kulturraumfestival: Das ist geplant

In Marktoberdorf findet erstmals das Kulturraumfestival statt. Unter dem Motto „Komm rum. Schau rüber“ können Besucher einiges erleben.
Von Stefanie Gronostay
    • |
    • |
    • |
    Bei verschiedenen Spiel- und Kreativstationen sind Menschen jeden Alters zum Ausprobieren eingeladen
    Bei verschiedenen Spiel- und Kreativstationen sind Menschen jeden Alters zum Ausprobieren eingeladen Foto: Lucia Golda (Archiv)

    Seit drei Jahren ist es mittlerweile schon ein fester Programmpunkt, dass das Mobilé Marktoberdorf nach den Sommerferien einen Tag der offenen Tür veranstaltet. Der Gedanke dahinter: Die komplette Mobilé-Familie - egal ob Tänzer, Maler, Theaterspieler oder Sänger - wollen sich der Öffentlichkeit präsentieren. Doch das Mobilé ist nicht nur Kunst und Schule, sondern auch Bühne für die verschiedensten Künste, Gruppen und Talente. Dieses Jahr geht die Einrichtung deshalb noch einen Schritt weiter: Statt eines Tages gibt es gleich ein ganzes Festival – das „Kulturraumfestival“ feiert vom 18. bis 21. September Premiere.

