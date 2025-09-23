Norwegische Fjorde im Allgäu? Das war beim Kulturraumfestival geboten

Das Mobilé Marktoberdorf hat vier Tage Festival hinter sich und blickt auf ein bewegtes und bewegendes Programm zurück. Das Kulturraumfestival stand unter dem Motto „Komm rum. Schau rüber“. Golda wollte dabei nicht nur den Blick in die eigene Einrichtung richten, sondern bewusst nach links und rechts schauen. „Was machen die anderen?“ Die anderen waren zum Beispiel: Walter Sirch, der einen Schafkopf-Workshop anbot. Oder Harald Rüschenbaum, der zusammen mit dem Landes-Jugendjazzorchester Bayern einen Rhythmus-Workshop durchführte. Oder die ukrainische Künstlerin Iryna Rossmanith, die ihre Bilder im Mobilé ausstellte. Und dieses Konzept war, wie sich zeigte, ein voller Erfolg. Bereits der Auftakt war mehr als vielversprechend.

