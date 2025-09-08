Icon Menü
Lehrermangel im Ostallgäu: Steigende Schülerzahlen und dringender Handlungsbedarf

Daten und Fakten zum neuen Schuljahr

Mehr Schüler, mehr Bedarf: Gibt es genügend Lehrer im Ostallgäu?

Über 11.000 Schüler besuchen ab kommender Woche die Grund- und Mittelschulen im Landkreis Ostallgäu und in Kaufbeuren – so viele wie seit Jahren nicht mehr.
Von Stefanie Gronostay
    Über 11.000 Schülerinnen und Schüler besuchen 2025/26 die Grund- und Mittelschulen im Ostallgäu und in Kaufbeuren.
    Über 11.000 Schülerinnen und Schüler besuchen 2025/26 die Grund- und Mittelschulen im Ostallgäu und in Kaufbeuren. Foto: Peter Gercke/dpa

    Bei vielen Kindern im Landkreis Ostallgäu und in Kaufbeuren steigt derzeit die Aufregung – und vielleicht auch die Vorfreude: In einer Woche beginnt das neue Schuljahr. Ein guter Anlass, einen Blick auf die aktuellen Zahlen und Entwicklungen zu werfen: Wie viele Schülerinnen und Schüler gibt es in der Region? Wie haben sich die Zahlen verändert? Und wie sieht es mit dem Lehrernachwuchs aus? Antworten darauf liefert das Staatliche Schulamt Ostallgäu unter der Leitung von Andreas Roth.

