Mehr Schüler, mehr Bedarf: Gibt es genügend Lehrer im Ostallgäu?

Bei vielen Kindern im Landkreis Ostallgäu und in Kaufbeuren steigt derzeit die Aufregung – und vielleicht auch die Vorfreude: In einer Woche beginnt das neue Schuljahr. Ein guter Anlass, einen Blick auf die aktuellen Zahlen und Entwicklungen zu werfen: Wie viele Schülerinnen und Schüler gibt es in der Region? Wie haben sich die Zahlen verändert? Und wie sieht es mit dem Lehrernachwuchs aus? Antworten darauf liefert das Staatliche Schulamt Ostallgäu unter der Leitung von Andreas Roth.
Daten und Fakten zum neuen Schuljahr
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden