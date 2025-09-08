Daten und Fakten zum neuen Schuljahr Mehr Schüler, mehr Bedarf: Gibt es genügend Lehrer im Ostallgäu?

Über 11.000 Schüler besuchen ab kommender Woche die Grund- und Mittelschulen im Landkreis Ostallgäu und in Kaufbeuren – so viele wie seit Jahren nicht mehr.