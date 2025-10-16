„Das Leben ist grau genug“: Marktoberdorfer will im Radio gute Laune machen

Zweimal im Monat setzt sich Meggy Schneider ans Mikrofon, lässt Lieder nach seinem Geschmack laufen und unterhält die Zuhörerinnen und Zuhörer. „Loud and Proud Radio Show“ heißt seine Sendung, die er beim AFDA-Webradio spielt. Immer am ersten und dritten Sonntag im Monat. „Es macht viel Spaß“, sagt er. Entfacht wurde diese Freude vor sieben Jahren. Für Schneider ein Grund zu feiern, denn: „Die sieben ist eine magische Zahl.“ Und wer wisse schon, was im achten Jahr ist.
Rock und Metal im Radio
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden