„Loud and Proud Radio Show“: Meggy Schneider aus Marktoberdorf produziert seit 7 Jahren Radio-Show

Rock und Metal im Radio

„Das Leben ist grau genug“: Marktoberdorfer will im Radio gute Laune machen

Seit sieben Jahren produziert Meggy Schneider mit einem Freund die „Loud and Proud Radio Show“. Doch es gab auch einen Moment, an dem er ans Aufhören dachte.
Von Felicia Straßer
    Seit sieben Jahren moderiert Meggy Schneider die „Loud and Proud Radio Show“.
    Seit sieben Jahren moderiert Meggy Schneider die „Loud and Proud Radio Show“. Foto: Heiko Bendigkeit (Archivbild)

    Zweimal im Monat setzt sich Meggy Schneider ans Mikrofon, lässt Lieder nach seinem Geschmack laufen und unterhält die Zuhörerinnen und Zuhörer. „Loud and Proud Radio Show“ heißt seine Sendung, die er beim AFDA-Webradio spielt. Immer am ersten und dritten Sonntag im Monat. „Es macht viel Spaß“, sagt er. Entfacht wurde diese Freude vor sieben Jahren. Für Schneider ein Grund zu feiern, denn: „Die sieben ist eine magische Zahl.“ Und wer wisse schon, was im achten Jahr ist.

