„Für Amalia“: Marktoberdorfer stellen Konzert für erkranktes Mädchen auf die Beine

Kaum ist das zweite Benefizkonzert für die Magnuskirche in Marktoberdorf vorbei, planen Manfred Eggensberger und Mara Heiland schon ihr nächstes Projekt. Am Montag, 20. Oktober, spielen die beiden mit ihren Freunden im Konterkaffee Marktoberdorf. So viel sei schon verraten: Es geht wieder um Musik, Eggensberger hat erneut alle Stücke selbst arrangiert – und das Konzert ist wieder für den guten Zweck. Was genau die Besucherinnen und Besucher erwartet, kann man bei Eggensberger vorher nie mit Sicherheit sagen. Doch eins ist klar: Musikalisch wird einiges geboten sein. Denn mit Eggensberger und Heiland steht erneut eine bewährte Truppe auf der Bühne.

So kam die Idee zum Konzert zustande

„Der Wind hat mir ein Lied erzählt“ lautet der Titel des Konzerts am 20. Oktober – und das passt in mehrfacher Hinsicht. Denn wie es der Zufall will, wurde Eggensberger die Idee zum Konzert praktisch zugetragen. Eines Abends saß er in der Bar Cicero, als plötzlich eine voluminöse Frauenstimme aus den Lautsprechern erklang. „Ich habe gleich nachgefragt, was das für ein Lied ist“, erzählt der Vollblutmusiker. Es war Nina Hagen, die „Der Wind hat mir ein Lied erzählt“ von Zarah Leander sang. „Daraus müssen wir etwas machen“, sagten Eggensberger und Heiland und trommelten ihre bewährte Gruppe zusammen: Jörg Schneider (Gesang), Florian Mayer (Saxofon), Florian Havelka (Tuba), Dr. Wolfgang Beinborn (Tuba) und Meinrad Beck (Schlagzeug).

Was wird bei dem Konzert geboten sein? „Querbeet“, antwortet Eggensberger. Das Plakat zeigt ein Piratenschiff mit vollen Segeln – und dazu hat Eggensberger einige Lieder ausgesucht, die gut dazu passen. Unter anderem werden „De Hamborger Veermaster“ und „Ein Schiff wird kommen“ von Lale Andersen zu hören sein. Es wird aber auch rockig und jazzig zugehen, wie Eggensberger ankündigt.

Es wird auch ein rumänisches Lied in Marktoberdorf gespielt

An dem Abend wird außerdem ein besonderes Lied gespielt: ein rumänisches Kinderlied. Damit knüpft das Konzert an den guten Zweck an. Über eine Arbeitskollegin erfuhr Mara Heiland von der fünfjährigen Amalia aus Rumänien, die an Leukämie leidet. Die Familie hofft, sie in Deutschland besser behandeln lassen zu können, was jedoch hohe Kosten verursacht. Eggensberger und Heiland kamen daher auf die Idee, das Konzert für Amalia zu spielen – und dabei darf natürlich auch ihr Lieblingslied nicht fehlen. Heiland übt dafür extra den rumänischen Text, der von Märchenfiguren handelt. Manchmal braucht es eben ein bisschen Magie im Leben. Oder einen Wind, der das richtige Lied zur richtigen Zeit bringt.

Das Konzert „Der Wind hat mir ein Lied erzählt“ von Manfred Eggensberger und seinen Freunden findet am Montag, 20. Oktober, um 19 Uhr im Konterkaffee Marktoberdorf statt.